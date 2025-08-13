Inaugurata a Reggio la nuova Piazza Milano, Falcomatà: ‘Un luogo che la città meritava’

“Siamo felici e soddisfatti per aver dato a questo luogo il vero appellativo di piazza, inteso come area di aggregazione e tempo libero. Piazza Milano ora può chiamarsi così, dopo anni di trascuratezza. Oggi è un luogo che la città e il quartiere meritava, un luogo che è spazio di socialità come abbiamo pensato e programmato anche per altre realtà, partendo dal modello Tempietto”. Così il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, partecipando all’inaugurazione della riqualificazione di Piazza Milano.

“Qui i cittadini del popoloso quartiere – ha aggiunto – avranno a disposizione anche una palestra all’aperto, un’area dedicata ai cani, un’area verde con nuove 24 alberature, nuova illuminazione, telecamere di videosorveglianza, panchine. Poi c’è anche la novità della pista skatepark che è la terza in città, dopo quella del Parco lineare Sud e Longhi Bovetto che consentono di promuovere e sviluppare uno sport sempre più diffuso con tanti appassionati. Stiamo continuando a costruire il nostro puzzle che – ha concluso il primo cittadino – partendo dall’idea di città policentrica sta abbracciando ogni quartiere”.

I dettagli dell’intervento

L’intervento generale si è realizzato grazie ad un finanziamento dell’Unione Europea, nell’ambito del Pnrr, per un importo complessivo di 990.000 euro. L’intera area è stata interessata da interventi di riqualificazione: marciapiedi, aiuole, panchine, illuminazione, nuove alberature, una pista per la pratica dello skateboard, un parco giochi per bambini, un’area fitness inclusiva e non ultima un’ area dedicata allo sgambamento dei cani.

All’inaugurazione di Piazza Milano erano presenti i componenti della giunta comunale, una nutrita delegazione di consiglieri comunali, e i tecnici del settore lavori pubblici e una delegazione.

Per Massimiliano Merenda, delegato ai Parchi e l’Arredo urbano: “L’Amministrazione comunale nel suo percorso policentrico è riuscita anche a completare e restituire questa piazza alla sua reale vocazione. Abbiamo creato una situazione che noi riteniamo normale, rigenerando una piazza e restituendola ai cittadini con interventi che hanno rivalutato l’intero quartiere. L’auspicio è che la comunità contribuisca a questa attività che con il sindaco Giuseppe Falcomatà abbiamo avviato, sul modello di altre piazze, ricordo quelle del Rione Marconi, o del Tempietto. La normalità, ritengo sia un diritto per i cittadini e l’Amministrazione – ha concluso – ha il dovere di restituire gli spazi di socialità”.

Per il vicesindaco Paolo Brunetti, delegato ai Lavori pubblici: “è l’ennesimo lavoro completato, che punta, come pensato e programmato dal sindaco Falcomatà a rendere sempre più unita la città, dal centro alle periferie. Consegnare uno spazio come questo e vedere la felicità dei tanti cittadini che hanno partecipato all’inaugurazione ci rende orgogliosi del lavoro fatto finora. Questo, come in molti altri esempi – ha concluso – sarà un luogo per tutti, dai giovani agli anziani, passando anche per gli sportivi”.