Povia fa tappa in piazza a Palizzi Marina

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica d’autore italiana: Giuseppe Povia fa tappa a Palizzi con il suo “Viva la festa Tour”!

Per chi lo segue dagli esordi – dalle piazze storiche di tutta Italia, come quella di Reggio Calabria nel 2018, fino ad oggi – Povia rappresenta una voce originale e controcorrente nel panorama musicale nostrano.

Artista capace di passare con disinvoltura da brani leggeri a pezzi di forte impatto, Povia ha fatto della sua musica uno strumento per raccontare storie, raggiungendo la vittoria al Festival di Sanremo 2006 e ottenendo premi importanti, tra cui spiccano: il prestigioso Leone d’Argento alla carriera per la musica, il Premio Recanati e il Premio Falcone-Borsellino.

La sua cifra stilistica sta nella capacità di affrontare temi sociali complessi e delicati, riuscendo sempre a bilanciarli con leggerezza, sguardi profondi e un’ironia mai banale.

I suoi concerti sono delle vere e proprie feste. Uno spettacolo travolgente, dinamico e interattivo in cui il pubblico non è un semplice spettatore, ma diventa parte integrante dello show tra risate, momenti toccanti e tanta energia.

Tra i suoi successi più conosciuti, ricordiamo:

“I bambini fanno ooh…”: il fenomeno del 2005 che ha conquistato l’Italia (20 settimane consecutive al 1° posto in classifica);

“Vorrei avere il becco”: il brano con cui ha trionfato al Festival di Sanremo nel 2006.

Un’occasione perfetta per rivivere dal vivo queste e molte altre canzoni e ascoltare la sua musica in una splendida cornice come quella di Piazza dei Martiri a Palizzi Marina, il 3 agosto, a partire dalle 21:30.