Pallacanestro Viola, arriva un importante rinforzo per i neroarancio

La Pallacanestro Viola è lieta di comunicare l’ingaggio di Edoardo Maresca, classe 1998 per 201 cm di altezza.

Il percorso cestistico di Maresca

Con l’innesto di Maresca la squadra acquisirà anche la fisicità dell’ala grande di Desenzano che può, per le sue caratteristiche tecniche e fisiche, ricoprire più ruoli. Edoardo è cresciuto nelle giovanili della Pallacanestro Cantù per intraprendere da lí diversi campionati in B nazionale. Virtus Padova, Oleggio, Montecatini, Bisceglie, Lumezzane con la cui canotte in particolare ha giocato per diverse stagioni.

Nella stagione 24/25 Maresca ha giocato con l’Esperia Cagliari, nella Sardegna terra di basket in cui aveva collezionato già diverse esperienze in carriera.

Le caratteristiche del giocatore

Il neo acquisto della Viola, dall’evidente fisicità, può giocare internamente all’area e sfruttare il gioco perimetrale per il tiro: Edoardo infatti è dotato anche di una buona precisione che gli consente belle soluzioni nel tiro dalla lunga distanza. È quindi un’ala di grande duttilità con caratteristiche che possono fargli ricoprire più ruoli, compreso quello di centro data anche la dirompente fisicità a corredo delle qualità tecniche.



Maresca è un giocatore capace di correre il campo e mettere palla a terra, un atleta in grado di difendere e pericoloso offensivamente anche con le spalle a canestro.

Arriva a Reggio con grande motivazione pronto a mettersi a disposizione di Coach Cadeo e dello staff tecnico neroarancio.

Le sue dichiarazioni:

“Sono contentissimo di essere a Reggio Calabria, felice di vestire una maglia storica. Avverto un ambiente carico per fare una stagione importante con l’obiettivo di provare a vincere, mi sento pronto ad iniziare questo percorso con i miei nuovi compagni, ci impegneremo per il nostro obiettivo e divertirci tutti insieme”.

Benvenuto Edoardo e buona stagione nella famiglia Viola.