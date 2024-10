Pallacanestro Viola, il GM Barrile: “Prima la trasformazione societaria dopo coach e roster”

Presente alla festa serie B, il general manager, addetto ai lavori di lungo corso, Giuse Barrile. Intervistato da CityNow Sport ha spiegato:

Il passaggio burocratico va avanti nei tempi in cui sono consentite le norme, speriamo la prossima settimana di aver completato tutte le procedure in modo da poterci presentare già pronti alla FIP.

Ci siamo mossi a livello esplorativo, monitoriamo infatti il mercato, per capire la disponibilità di eventuali giocatori per potenziare il roster. Ci sono buone notizie per quanto riguarda l’inserimento di nuovi soci, sono almeno quattro quelli nuovi.