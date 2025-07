Pallacanestro Viola, designato il Direttore Sportivo neroarancio

La Pallacanestro Viola è lieta di comunicare di aver affidato a Vincenzo Meduri il ruolo di Direttore Sportivo della società neroarancio.

Vincenzo Meduri, reggino, classe 1984, sposato, padre di due figlie, Maria Teresa e Carla (cestista con diverse esperienze in serie B), ha da sempre messo in pratica quanto il basket insegna e veicola nei suoi valori fondanti di lealtà, impegno e aggregazione all’interno della comunità cittadina.

Fondamentale per lui la palestra di vita negli ambienti sportivi cittadini al seguito del padre Pasquale, esimio dirigente del Cap Reggio.

Il nuovo DS neroarancio, porta con sé doti relazionali, competenze tecniche ed esperienza sul campo, aspetti che gli hanno permesso negli anni di conoscere a fondo l’ambiente della palla a spicchi e di lavorare come dirigente sportivo in ambito giovanile per società del territorio. Meduri si è reso negli anni protagonista di capitoli importanti del basket cittadino: ha vestito come playmaker le canotte di Cap Reggio, Audax, Virtus Lamezia e Villa San Giovanni e ancora oggi si diletta sul parquet con risultati lusinghieri come dimostra il recente titolo nazionale vinto nel campionato CSI.

Ripone grande fiducia in lui il GM Fortunato Vita che lo ha fortemente voluto e scelto come tassello chiave nella neo strutturazione dell’organigramma societario. Vincenzo, da settimane al lavoro per la composizione del roster, metterà al servizio della Viola le sue qualità per contribuire al progetto e alle ambizioni della maggiore società di basket cittadina.

Le sue dichiarazioni

“È con profonda emozione e grande entusiasmo che intraprendo un percorso per me davvero speciale. La collaborazione come direttore sportivo con una realtà storica della pallacanestro reggina mi riempie d’orgoglio. Per me e per chi ama questo sport, la Viola non è solo una squadra: è un simbolo, una tradizione, una passione che attraversa generazioni. Mettersi al servizio di un progetto così ricco di storia e valori, è un onore che vivo con rispetto e con il massimo senso di responsabilità.

Ringrazio la società per la fiducia accordatami e per aver creduto nelle mie competenze. Entrare a far parte di questo percorso significa dare il massimo, ogni giorno, per contribuire alla crescita della squadra e di questo sport, valorizzando i talenti del territorio e puntando su una programmazione seria e sostenibile. Le sfide non mancheranno, ma sono convinto che con il lavoro, la passione e la coesione si potranno raggiungere traguardi importanti. Sarà un cammino da percorrere insieme, con l’energia della città e l’affetto dei tifosi. A chi mi ha sostenuto fin qui, a chi condividerà con me questa nuova tappa, va il mio più sincero grazie. Sono pronto a mettermi in gioco, con umiltà e con tutto l’entusiasmo che un ruolo del genere merita. Forza Viola, sempre!”