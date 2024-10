Pallacanestro Viola, pronto il nuovo spazio ‘Hospitality Zone’ al PalaCalafiore

La società neroarancio comunica che in occasione del Match casalingo dell’8 dicembre inaugurerà l’Hospitality Zone dedicata, uno spazio di incontri e relazioni riservato ad aziende e privati aderenti alla Casa dei 100 o desiderosi di avvicinarsi al nuovo progetto della Pallacanestro Viola.

Lo spazio Hospitality fa parte del progetto già descritto da Sandro Santoro in occasione della presentazione de La Casa dei 100, l’iniziativa di marketing sociale ed economia circolare che vuol rilanciare le eccellenze del territorio partendo dallo Sport e fare in modo che la Viola sia la Casa comune delle imprese del territorio che la sostengano economicamente ma anche in maniera concreta tramite le proprie idee e tramite lo scambio di soluzioni condivise. È l’idea della rete di imprese, volta a favorire non soltanto le sorti della squadra neroarancio, ma quelle dell’intero territorio coinvolto.

L’Hospitality Zone sarà un’area condivisa e partecipata tra eccellenze reggine, il luogo e il momento in cui sviluppare nuove idee e gustare e assaggiare i prodotti di aziende che rappresentano il meglio dell’offerta nel proprio settore, tifando per la nostra squadra del cuore e per la città di Reggio.

Si ringraziano in maniera particolare Orlando Pasticceria, Mauro Caffè, Sottozero di Pennestrì e Liquore Numero Uno.

Si ricorda a tutti coloro che avranno accesso al PalaCalafiore che le nuove disposizioni in materia di restrizioni anti Covid prevedono l’Ingresso a chi sarà in possesso di SuperGreenPass, non sarà più possibile quindi accedere con attestazione di semplice tampone.