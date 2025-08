Pallacanestro Viola, sarà ancora la Redel il Title Sponsor della società neroarancio

La Pallacanestro Viola avrà anche per il campionato 2025/2026 di Serie B interregionale un partner importante nel suo cammino. La Redel è un’azienda leader nel mondo dell’energia, nata sul nostro territorio operante sull’intero panorama nazionale. L’accordo va oltre il valore prettamente finanziario. Il significato identitario per due realtà una sportiva, l’altra imprenditoriale, per dare fiducia ad un tessuto socio economico dalle molte virtù e possibilità che vanno colte in modo opportuno.

La notizia tramite Instagram

La notizia è arrivata tramite la pagina ufficiale Instagram della società di basket. In attesa di maggiori dettagli sulla partnership e sulla riorganizzazione dell’organigramma, l’intero ambiente non può che accogliere in modo positivo la conferma del suo Title Sponsor per la prossima stagione.