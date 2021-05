La Pallacanestro Viola raddoppia! Sconfitta la Scandone Avellino anche in gara 2 playout

La Pallacanestro Viola contro la Scandone Avellino si è confermata in gara 2 tra le mura amiche dopo la vittoria di domenica. I neroarancio hanno dimostrato coraggio e bravura. Gli alteti di coach Bolignano hanno fermato l'attacco campano che si è dimostrato compatto e fastidioso, nonostante ciò la difesa della Pallacanestro Viola ha risposto colpo sul colpo. I due match point esterni potranno essere affrontati con maggiore serenità, considerando che l'eventuale gara 5 casalinga. I neroarancio potranno salvarsi già in gara 3 prevista il 21 maggio al Palazzetto dello Sport "Giacomo Del Mauro" di Avellino.

PRIMO QUARTO

Barrile in sottomano realizza i primi due punti. Mascherpa porta i neroarancio sul 4 a 0, risponde Monina e poi realizza Sousa. Barrile piazza la tripla del 7 a 4, risponde Costa, il punteggio è di 7 a 6. Genovese in allontanamento per il +3 neroarancio. Monina attacca il ferro per il -1 campano. Marra da tre per il sorpasso di Avellino. Ani da sotto, risponde Fall per il -1 dei neroarancio. Monina porta il punteggio sull'11 a 14 a 3:29 dal termine. Genovese realizza e subisce fallo, trasforma dalla lunetta il libero a sua disposizione. Marra subisce fallo, trasforma entrambi i liberi. Genovese piazza la tripla del 16 a 16. Marra subisce fallo, trasforma uno dei due liberi disponibili. Genovese in allontanamento per il +1 neroarancio. Roveda subisce fallo, sbaglia entrambi i liberi a disposizione. Barrile penetra porta il punteggio sul 20 a 17, col canestro di Marra si chiude la prima frazione di gioco sul 20 a 19 per la Pallacanestro Viola.

SECONDO QUARTO

Fall in allontanamento per il 22 a 19. Monina e poi Trapani dalla lunga distanza. Riccio realizza per i campani il +5. Monina consolida il vantaggio, coach Bolignano chiama Time Out sul 22 a 29. Monina mette il 22 a 31. Gobbato per il -7 neroarancio, risponde Monina. Mascherpa si fa gioco della difesa avversaria per il -7. Gobbato porta il punteggio sul 29 a 33. Marra in sospensione e poi Monina per il +8 di Avellino. Mascherpa subisce fallo, realizza entrambi i liberi. Al tiro da tre di Trapani risponde Mascherpa, Ani segna da due. Gobbato in lunetta uno su due Sebrek in sospensione, risponde Mraovic, il punteggio è di 36 a 45. Gobbato fa due su due dalla lunetta. Ani da sotto, ancora Gobbato subisce fallo, questa volta realizza uno dei due tiri disponibili, Barrile porta il punteggio sul 41 a 47, si va così all'intervallo lungo.

TERZO QUARTO

Diversi errori da parte di entrambe le compagini. Monina realizza, risponde Genovese. Mascherpa realizza, risponde Sousa. Gobbato da tre, Fall porta il punteggio sul -1. Mascherpa subisce fallo e trasforma il libero disponibile, portando i neroarancio al pareggio. Mascherpa subisce nuovamente fallo, mette uno dei due liberi disponibili. Sebrek penetra subisce fallo, trasforma entrambi i liberi. Roveda in sospensione per il +5 neroarancio. Gobbato da sotto per il +7. Mazzarese in gancio. Gobbato subisce fallo, realizza entrambi i liberi, il punteggio è di 60 a 53. Monina dalla lunetta zero su due. Roveda in penetrazione per il 62 a 53. Riccio segna, Mascherpa da tre mette il 65 a 55. La tripla di Marra vale il -7 di Avellino. Con la tripla successiva ancora Marra porta il punteggio sul 65 a 61, si va così all'ultimo quarto.

ULTIMO QUARTO

Mascherpa mette la tripla del 68 a 61. Ancora Mascherpa per il +9 neroarancio. Trapani piazza la tripla del 70 a 64.

Punteggio finale ed analisi del match (81 - 72)

Roveda subisce fallo e fa uno su due dalla lunetta risponde Ani. Sousa avvicina Avellino sul -5. Tripla di Genovese, risponde Marra. Genovese in allontanamento per il +6. Genovese porta il punteggio sul 78 a 70. La penetrazione di Gobbato vale il +10 dei neroarancio. Trapani in penetrazione per il -8 di Avellino. Gobbato subisce fallo e realizza uno dei due liberi. Avellino chiama Time Out. Nulla da fare per gli ultimi tentativi di tiro di Costa, i neroarancio si impongono su Avellino con il punteggio di 81 a 72.

Il tabellino

Pallacanestro Viola Reggio Calabria - Scandone Avellino 81-72 (20-19, 21-28, 24-14, 16-11)

Pallacanestro Viola Reggio Calabria: Enrico Maria Gobbato 19 (3/5, 2/3), Giulio Mascherpa 18 (4/8, 2/5), Salvatore Genovese 18 (7/13, 1/4), Fortunato Barrile 9 (3/3, 1/5), Edoardo Roveda 7 (3/4, 0/1), Yande Fall 6 (3/9, 0/0), Luka Sebrek 4 (1/1, 0/0), Paolo Frascati 0 (0/0, 0/0), Marco Prunotto 0 (0/0, 0/0), Rosario Cuzzocrea 0 (0/0, 0/0), Federico Romeo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 22 - Rimbalzi: 42 11 + 31 (Yande Fall 22) - Assist: 10 (Giulio Mascherpa 4)

Scandone Avellino: Thomas Monina 18 (9/10, 0/1), Alessandro Marra 17 (4/8, 2/4), Fabrizio Trapani 11 (1/2, 3/5), Uchenna Ani 8 (4/6, 0/2), Dimitri Sousa 6 (3/9, 0/4), Gianpaolo Riccio 5 (1/1, 1/3), Nikola Mraovic 3 (0/0, 1/2), Valerio Costa 2 (1/4, 0/5), Danilo Mazzarese 2 (1/2, 0/0), Carmine Scianguetta 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 3 / 7 - Rimbalzi: 29 7 + 22 (Uchenna Ani 8) - Assist: 13 (Dimitri Sousa, Valerio Costa 3)