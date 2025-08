Pallacanestro Viola, un nuovo ingresso nello staff tecnico neroarancio

Vincenzo Lovino nello staff tecnico neroarancio. La Pallacanestro Viola comunica di aver affidato l’incarico di Assistant Coach in Prima Squadra a Vincenzo Lovino. Lovino, tecnico di Ruvo di Puglia, affiancherà Coach Cadeo insieme a Coach Cotroneo nella guida tecnica della prima squadra che disputerà il campionato di serie B interregionale.

Lovino entrerà a far parte dello staff tecnico neroarancio anche come allenatore del settore giovanile, nel progetto societario già in atto che prevede di porre basi solide per il futuro dei nostri giovani atleti e della nostra comunità cestistica.

Vincenzo ha mosso i primi passi come Istruttore di Minibasket nel 2004 presso il centro “Green Club Ruvo”. Dopo un anno da assistente allenatore in categorie under, l’esordio nel mondo dei senior, sempre come assistente: nel 2011-2012 collabora con Giulio Cadeo nel guidare la squadra Adriatica Industriale Ruvo nel campionato di A-dilettanti; nel 2012-2013 è assistente a Bisceglie (B-Dilettanti), guidando da Capo-Allenatore l’U19 alla vittoria del Campionato Regionale e accedendo alle fasi finali nazionali a Gorizia tramite l’Interzona. Ha ricoperto il ruolo di Capo Allenatore della Virtus Ruvo (C Nazionale e U19 Eccellenza/Elite), collaborando nel 2013-2014 con la società BNB Basket, di cui è stato assistente allenatore in LegaDue Silver. Nel luglio 2015 ha ricevuto la qualifica di Allenatore Nazionale e dalla stagione successiva è passato alla New Best Basket di Mazzano Brescia assumendo l’incarico di Capo Allenatore per il Campionato U20 Nazionale e di varie formazioni giovanili.

Alla NBB Mazzano Lovino ha dedicato gli ultimi 8 anni, ottenendo lusinghieri risultati sportivi alla guida della prima squadra e di formazioni Under e guidando moltissimi ragazzi nella loro percorso cestistico e di crescita personale.

Arriva oggi per lui il momento di misurarsi con il progetto della Pallacanestro Viola che punterà sulla sua esperienza e sulla sua grande competenza tecnica.

Coach Cadeo ce lo presenta così

“Vincenzo è un allenatore preparato e competente, un professionista appassionato del proprio lavoro e dalle grandi doti umane. Negli anni ha saputo trasmettere le proprie conoscenze a numerosi cestisti formatisi attraverso i suoi insegnamenti tecnici e la trasmissioni di valori inerenti la cultura sportiva. Arriva a Reggio con grande entusiasmo e voglia di competere”.

Le dichiarazioni di Coach Lovino

“Fin dalle prime battute e colloqui, ho avuto delle buone impressioni di questa società e percepito la voglia di mettersi in gioco e crescere sia nella prima squadra che nel settore giovanile. Sono molto contento ed entusiasta di essere qui. Mi aspetto di toglierci grandi soddisfazioni con la prima squadra: quello che è stato costruito è un roster competitivo e bisognerà lavorare duro perché siamo in buona compagnia in tal senso ma questo non deve spaventarci. La parola d’ordine è ambizione. Sul settore giovanile servirà pazienza e lungimiranza insieme alla voglia di competere e migliorare. Non vedo l’ora di aggregarmi ed iniziare, nel frattempo mando un caloroso saluto a tutti”.

Benvenuto e in bocca al lupo Coach Lovino.

Buon lavoro!