Pallacanestro Viola, scelto il vice allenatore per la stagione 2025/2026

La Pallacanestro Viola è lieta di comunicare l’ingresso di Giuseppe Cotroneo nel proprio staff tecnico come Assistant Coach e membro dello staff tecnico degli allenatori del settore giovanile neroarancio.

Cotroneo, reggino, classe 1991, proviene dalla fucina tecnica della Viola, ambiente in cui si è formato cestisticamente, affiancando negli anni diversi allenatori che hanno composto lo staff tecnico del settore giovanile neroarancio e proseguito le loro carriere con lusinghieri risultati.

Peppe Cotroneo, che ha conseguito di recente il patentino federale come allenatore, inizia la sua esperienza nella squadra del suo comune d’appartenenza, Villa San Giovanni, dove ricopre anche l’incarico di Consigliere Comunale.

Ha allenato da capo allenatore in serie C Silver, è stato Responsabile del settore giovanile della Scuola di Basket Viola e del settore giovanile della società Francavilla in Puglia. Ha allenato l’ Under 18 di Planet Catanzaro e Smaf in serie D e nelle ultime due stagioni è stato Capo allenatore della Dierre nel campionato di serie C, conducendo la sua squadra a disputare i play off per la promozione in serie B.

Peppe Cotroneo, persona determinata, competente e appassionata, sarà dunque parte integrante dello staff tecnico della Prima Squadra della Viola che giocherà il campionato di serie B interregionale e sarà anche uno dei punti di riferimento dello staff tecnico del settore giovanile neroarancio che disputerà nella prossima stagione, diversi campionati Under, anche d’eccellenza.

“La società ha fortemente voluto la preparazione tecnica e le qualità personali di Peppe tra le proprie fila. È un allenatore che si è formato in neroarancio e che sarà un punto di riferimento per lo staff della prima squadra ma anche una garanzia per il nostro settore giovanile”.

Alle parole del DS fa eco Cotroneo:

“Sono felicissimo di intraprendere, nuovamente, un percorso con questi colori. Il mio cammino da allenatore è iniziato proprio con il nome Viola e per me è grande motivo di orgoglio tornarci. I colloqui con il DS Meduri e il coach Cadeo mi hanno convinto, l’aspirazione e i progetti che mi sono stati presentati mi hanno coinvolto ed entusiasmato. Non vedo l’ora di iniziare e spero vivamente che faremo divertire il pubblico reggino e che rispetteremo le aspettative della Città. Allo stesso livello di importanza c’è il lavoro che si dovrà fare sul settore giovanile, che già ha iniziato un percorso importante e che vogliamo portare avanti”.

A Peppe il nostro caloroso Benvenuto, l’augurio di buon lavoro e un forte in bocca al lupo.