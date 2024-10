Pallacanestro Viola, la carica di Yande Fall al suo ritorno: “L’ambiente neroarancio non ha eguali”

Un gradito ritorno quello del senegalese ex Crotone e Pianopoli. Il giocatore è atterrato alle ore 14.25 al Tito Minniti di Reggio Calabria. Le prime parole, del neoacquisto della Pallacanestro Viola, ai microfoni dei colleghi di Justbasket:

“L’entusiasmo dell’ambiente mi ha riportato qui, è stato mio dovere tornare in questa città. Sarà bellissimo rivestire la maglia neroarancio. Ritrovo molti amici, ho sempre avuto un bel rapporto con tutti. Tifosi vi voglio tutti al PalaCalafiore e forza Viola!”

Lo stesso impegno nel far rientrare nel proprio paese l’atleta, per riabbracciare la sua famiglia, è stato profuso per poterlo vedere tornare a Reggio Calabria. Adesso la Viola può davvero iniziare a spendersi per un finale di campionato di altissimo livello. Nelle sapienti mani di coach Moretti, esperienza ed atleticità.

Leggi anche