Pallanuoto, Allievi B: orgoglio Italica Sport Reggio Calabria, settima a livello nazionale

Con un pò di fortuna in più l’Italica Sport avrebbe reso ancora più straordinaria la pagina di storia scritta, ma nulla può scalfire l’impresa della formazione reggina. Arrivata alle finali nazionali di Napoli per la categoria Allievi B (svolte dall’8 all’11 agosto) come unica rappresentante del Sud Italia, si è fatta onore e si è fermata in maniera beffarda ad un passo dall’accedere al gruppo delle migliori quattro a livello nazionale.

I ragazzi, allenati da Giacomo Mannino, erano avanti fino ad un secondo dalla fine nel quarto di finale giocato con lo Sporting Lodi. Il pareggio arrivato a fil di sirena è stato l’inizio di una beffa che si è definitivamente concretizzata con la sconfitta ai rigori. Un epilogo che ha anche condizionato a livello morale la squadra, poi sconfitta anche dallo Swimming Club nella finale per accedere alla finale per il quinto e sesto posto (9-7). Una volta superata la delusione, l’Italica Sport ha ritrovato la propria miglior pallanuoto, superando nella sfida per la conquista del settimo posto la Canottieri Milano (7-3).

Il risultato finale resta di grandissimo prestigio, sebbene il livello di gioco espresso nell’arco di tutta la stagione desse la concreta speranza di fare addirittura meglio. Un’idea rafforzata dal fatto che la squadra fino ad ora avesse vinto tutti i concentramenti interregionali disputati fino all’atto finale di Napoli, dove aveva esordito con tre vittorie su tre nel girone di qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. La formazione reggina si era imposta sulla Roma Waterpolo (11-6), sulla Dynamic Sport (9-6) e sulla Canottieri Milano (12-9).

Arrivare così in alto è sicuramente motivo di grande soddisfazione per l’Italica Sport, che da tempo si è consolidata come una realtà in grado di farsi valere a livello regionale e nazionale in tutte le discipline in cui gareggia.

“Siamo felici – ha dichiarato il presidente Marco Francesco Polimeni – per il risultato ottenuto, perché offre ai ragazzi una dimostrazione tangibile del fatto che l’impegno, la costanza e la dedizione paghino. Un insegnamento che lo sport ti può dare. Per noi il successo più grande non è tanto il piazzamento, quanto il fatto che questi giovani atleti siano riusciti a compiere un percorso di crescita nell’arco di questa stagione. La maggior parte di loro sono con noi da anni”.

“Il Parco Caserta Sport Village – ha aggiunto Polimeni – per molti di loro è una seconda casa dove si allenano ogni giorno”.

I nomi degli atleti: Frezza V:, Coppola, Giordano, Martelli, Morabito, Casoria, Vigo, Fascì A., Mauro F., Pecora, Ramiro, Fascì M., Tripodi, Mauro M., Macheda, Chirico, Frezza N..