Pallanuoto: Italica Sport forza quattro. Piegato anche Catania

E sono quattro. Italica Sport si conferma rullo compressore del campionato di Promozione di pallanuoto. Il team reggino ha piegato 4Spa Catania in trasferta, imponendosi in terra siciliana 10-9 al termine di una gara combattuta e e ricca di botta e risposta.

Ottimo l’avvio della formazione allenata da Mannino, che si porta sul 4-1 grazie ad una prima frazione di gioco interpretata nel migliore dei modi dal team di Italica. Improvviso però arriva un vero e proprio ‘black out’ della formazione reggina, Catania ne approfitta mettendo a segno un parziale di 6-0, portandosi dunque sul 7-4 in proprio favore.

Il tecnico dà la scossa ai suoi e grazie anche ad alcuni accorgimenti Italica ritrova sicurezza: Guarnaccia subentrato in porta diventa un muro invalicabile, Pavone il mattatore in fase offensiva grazie alle 5 reti siglate. La formazione reggina risponde con un contro parziale di 6-1, mette la freccia e si porta sul 10-8 nell’ultima frazione di gioco.

I padroni di casa riescono ad accorciare le distanze, realizzano il 9-10 e tentano l’assalto nel finale alla ricerca del pareggio. Italica però gestisce bene gli ultimi possessi, blinda la porta e festeggia il quarto successo in altrettante gare.

Giacomo Mannino si congratula con i suoi per la striscia di vittorie consecutive.

“Abbiamo iniziato bene, poi c’è stato un evidente calo di concentrazione. Troppi gli errori sotto porta, abbiamo sbagliato anche in situazioni di 1 contro 0, soli davanti al loro portiere, sono errori che non ci possiamo permettere”, sottolinea il tecnico di Italica Sport.

La formazione reggina ha reagito nel migliore dei modi al parziale dei siciliani, mettendo a segno un 6-1 che ha permesso di portare a casa tre punti fondamentali.

“Nella seconda metà di gara abbiamo ripreso fiducia e trovato più precisione sotto porta, nel finale siamo riusciti a gestire il vantaggio. E’ una vittoria pesantissima, ottenuta contro una delle migliori formazioni del campionato.

Adesso dobbiamo concentrarci sui difetti da correggere, su tutti la scarsa precisione in fase offensiva. La squadra gioca bene e difende con la giusta cattiveria, i margini di crescita che dobbiamo ottenere riguardano la fase conclusiva della manovra.

Peccato adesso per lo stop forzato, la squadra è in un’ottima condizione psicofisica ma capisco le motivazioni che hanno portato al rinvio della prossima gara”, conclude Mannino.

Non si giocherà infatti la gara tra Italica Sport e Ortigia, prevista per sabato 29 febbraio presso il Parco Caserta Sport Village. La Federnuoto, con una comunicazione ufficiale, ha disposto il rinvio di tutte le gare del prossimo fine settimane complici le misure di prevenzione che il Governo sta attuando per provare a contenere la diffusione del Coronavirus.