Pallavolo: cambia l’avversario dell’Italia per il test match al PalaCalafiore di Reggio Calabria
L'appuntamento in calendario è il prossimo 26 agosto per gli azzurri campioni del mondo
26 Marzo 2026 - 09:02 | Redazione
Cambia il programma del grande appuntamento estivo con la Nazionale maschile di pallavolo a Reggio Calabria. Nel BPER Test Match in calendario il prossimo 26 agosto, gli Azzurri non affronteranno più Cuba ma la Germania. L’aggiornamento è stato comunicato dalla Fipav nelle scorse ore.
La sfida del PalaCalafiore manterrà quindi intatto il suo richiamo internazionale, con l’Italia campione del mondo che se la vedrà contro la nazionale tedesca guidata dal tecnico italiano Massimo Botti. Il match di Reggio Calabria è fissato alle ore 21.
Per Reggio Calabria resta dunque confermato un evento di primo piano nel percorso di avvicinamento internazionale della Nazionale senior maschile, anche se con un avversario diverso rispetto a quello annunciato in precedenza.