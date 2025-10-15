Autostrada A2, limitazioni al traffico a Palmi per lavori di messa in sicurezza

Per consentire gli interventi di messa in sicurezza della scarpata in prossimità dello svincolo della A2 Autostrada del Mediterraneo a Palmi (RC), si rendono necessarie delle limitazioni al transito veicolare.

Domani, giovedì 16 ottobre 2025, nella fascia oraria compresa tra le ore 11:30 e le ore 12:30, sarà temporaneamente chiusa al traffico la rampa di uscita in carreggiata nord dello svincolo di Palmi, al km 401,728.

Deviazioni previste per i veicoli

I veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate diretti verso Nord dovranno uscire allo svincolo di Gioia Tauro.

I veicoli di massa inferiore a 3,5 tonnellate diretti verso Nord dovranno uscire allo svincolo di Bagnara e proseguire lungo la Strada Statale 18.

Il personale Anas sarà presente sul posto per la gestione della viabilità e per garantire la sicurezza della circolazione.

Informazioni sulla sicurezza e sul traffico

Anas, società del Polo infrastrutturale del Gruppo FS Italiane, ricorda: “Guida e Basta!” No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it).

Per una mobilità informata, l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile su smartphone e tablet grazie all’applicazione “VAI”, disponibile gratuitamente in App Store e Play Store. Il servizio clienti Pronto Anas è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.