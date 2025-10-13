Palmi Città Europea dello Sport 2027, l’annuncio di Ranuccio: ‘Un risultato straordinario’ – VIDEO

Inizia così l’annuncio sui propri canali social di Giuseppe Ranuccio, sindaco di Palmi e prossimo consigliere regionale della Calabria, che prosegue:

“Palmi, città europea dello sport 2027 è realtà. Abbiamo da poco ricevuto la comunicazione ufficiale con la quale ci viene riconosciuta questa straordinaria attestazione. Un risultato che inorgoglisce la città di Palmi, l’area metropolitana di Reggio Calabria e la Calabria tutta”.

“Frutto questo dello straordinario lavoro messo in campo dall’amministrazione comunale nel promuovere lo sport sia attraverso l’attività fisica sia attraverso la realizzazione di sempre più importanti e nuove opere pubbliche, impianti sportivi. Un sentito ringraziamento alle tante associazioni, società che sono il cuore pulsante di questo premio, sono il cuore pulsante dell’attività sportiva nella nostra città. Un riconoscimento questo assolutamente prestigioso che non è un punto d’arrivo, ma è uno stimolo per fare sempre di più e sempre meglio”.