A Palmi la mostra ‘Lo sguardo oltre. Reggio Calabria visioni metropolitane’

Sarà inaugurata a Palmi, alla Casa della Cultura “Leonida Repaci” giovedì 15 settembre alle ore 18.00, la mostra “Lo sguardo oltre. Reggio Calabria visioni metropolitane”.

Dopo il particolare successo di pubblico e di critica registrato a Gerace, la collezione, prodotta e curata da Bluocean, sarà liberamente visitabile a Palmi fino al prossimo 4 ottobre.

Saranno presenti il Sindaco di Palmi Giovanni Barone, la direttrice della Casa della Cultura “Leonida Repaci” dott.ssa Maria Rosa Garipoli, il curatore della mostra Francesco Scarpino e diversi autori di alcune opere esposte.

La mostra e la Città Metropolitana

In occasione dell’entrata in vigore della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Bluocean presenta la mostra collettiva con scatti di grandi fotoreporter italiani e giovani talenti emergenti che hanno posato il loro sguardo sul territorio calabrese.

Un viaggio artistico e allo stesso tempo documentario nella Città Metropolitana di Reggio Calabria attraverso le visioni – specchio delle variegate sensibilità degli autori – di paesaggi contemporanei, allo stesso tempo estàtici, stereotipati o sopraffatti dall’illegalità; arti e tradizioni che caratterizzano questo territorio ai margini d’Italia, al centro del Mediterraneo.

L’incontro tra i maestri della fotografia e i giovani autori nasce con il Bluocean’s workshop, considerato un appuntamento di assoluto rilievo nel panorama didattico e formativo non solo nazionale. Il Bluocean’s workshop, giunto alla settima edizione, è un evento patrocinato da National Geographic Italia.

La mostra itinerante, dopo Gerace e Palmi, coinvolgerà Reggio Calabria ed è allestita in locations di tradizione e pregio. Le 24 opere fotografiche saranno riprodotte in grande formato e liberamente fruibili dal pubblico.

Gli autori in mostra

Esporranno:

I docenti del Bluocean’s Workshop e photoreporter di National Geographic:

Alessandro Gandolfi, Giancarlo Ceraudo, Antonio Politano, Sergio Ramazzotti, Bruno Zanzottera.

I fotografi: Cosimo Calabrese, Davide Crea, Alessandro Falcone, Nadia Giovinazzo, Valentina Giovinazzo, Daniele Ligato, Edoardo Lio, Emiliano Mancuso, Andrea Mandara, Gianluca Meduri, Adele Sergi, Giuseppe Vizzari.

Il Bluocean’s Workshop

Nota sul Bluocean’s Workshop

Il Bluocean’s Workshop, evento patrocinato da National Geographic Italia e giunto alla 7° edizione, ha registrato negli anni la direzione di grandi maestri della fotografia contemporanea tra cui Carsten Peter ed Erika Larsen.

Considerato un appuntamento di assoluto rilievo nel panorama didattico e formativo, non solo nazionale, si caratterizza per l’originale metodologia applicata all’insegnamento.

I partecipanti sono impegnati in sessioni full immersion, d’aula o shooting sul campo, durante le quali, lavorando gomito a gomito con i maestri fotografi, si impegnano a realizzare un reportage fotografico seguendo i dettami di National Geographic.

Le diverse edizioni interessano tutto il territorio nazionale; diversi moduli del Bluocean’s Workshop sono stati ambientati in Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto, Toscana, Calabria e Sicilia e hanno consentito, oltre ad un più ampio confronto didattico, la documentazione delle straordinarie diversità che rendono unico il territorio nazionale.