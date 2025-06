Palmi, il ministro Valditara incontra gli studenti: buffet a cura degli allievi dell’Einaudi-Alvaro

Il 29 maggio il Ministro dell’Istruzione e del Merito, in visita a Palmi, ha incontrato presso il Teatro “Manfroce” gli allievi delle scuole cittadine per discutere intorno al tema della legalità.

L’Istituto “Einaudi-Alvaro” ha partecipato con una rappresentanza di docenti e studenti dei suoi vari plessi, Liceo delle Scienze Umane e Linguistico, Istituto Tecnico Economico, Istituto Tecnico Agrario, Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato, Istituto Professionale Alberghiero Enogastronomico. Nel corso dell’evento, che ha visto la presenza della dott.ssa Pasqualina Maria Zaccheria dell’Ufficio di Presidenza Ministeriale del CSPI ed Ispettrice USR-MIUR, ha fatto gli onori di casa il sindaco di Palmi avv. Giuseppe Ranuccio.

In particolare, gli allievi Gioele Mercuri, Demetrio Gerace, Aya Nail, Giovanna Gaglioti, Matteo Bruzzese dell’indirizzo enogastronomico hanno allestito per il Ministro un ricco buffet, coordinato dai docenti proff. Daniele Sapioli, Loredana Martori, Giuseppe Romano e dal tecnico di laboratorio Oreste Albanese. Il Ministro si è soffermato sul tema degli investimenti in Calabria, che ha definito “terra dalle enormi potenzialità”, esponendo in particolare la seconda fase di Agenda Sud, che prevede interventi per la ristrutturazione delle scuole e per la formazione dei giovani del Mezzogiorno. Valditara ha inoltre speso parole importanti sull’educazione al rispetto della donna, esprimendo il suo sconcerto e la sua condanna per le vicende di violenza accadute a Seminara ed Afragola.