Cambio al vertice della Polizia di Stato a Palmi: arriva il dr. Plutino

Cambio al vertice del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Palmi, dove il Commissario Capo della Polizia di Stato, Dr. Diego Francesco Plutino, subentra al Vice Questore Dott.ssa Concetta Gangemi, trasferita al Commissariato di Lamezia Terme.

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Palermo e con un Master in Geopolitica della Sicurezza, il Dr. Plutino ha frequentato il 111° corso per Commissari della Polizia di Stato presso la Scuola Superiore di Polizia.

Il profilo del nuovo dirigente del Commissariato di Palmi

Nel luglio 2023, il Dr. Diego Francesco Plutino era stato trasferito al Commissariato di Siderno come Funzionario Addetto, dove si è distinto per la gestione di attività di polizia giudiziaria, eventi di ordine pubblico e operazioni di contrasto agli sbarchi di migranti, che hanno portato all’arresto di numerosi scafisti.

Gli auguri del Questore

Il Questore di Reggio Calabria ha espresso il proprio augurio di buon lavoro al nuovo dirigente del Commissariato di Palmi, convinto che l’impegno e la professionalità del Dr. Plutino saranno messi al servizio della comunità locale con dedizione e competenza.