Palmi riparte, Ranuccio: 'Prima zona rossa, adesso la più sicura d'Italia' - VIDEO

La bufera sembra passata. Dopo i cinque giorni di restrizioni, la tonnara di Palmi torna alla vita.

I casi covid della scorsa settimana aveva fatto scattare l'allarme alla Regione che, dopo 48 ore aveva ordinato una mini-zona rossa circoscritta a tre quartieri del Comune di Palmi. Immaginate di essere 'bloccati' adesso, alle porte di luglio dopo mesi di stop e dopo aver riassaporato la 'normalità'.

Non è stato semplice per i residenti del comune in provincia di Reggio Calabria tornare a vivere come nei mesi più bui della pandemia. La soluzione, adottata dal Presidente Jole Santelli, è servita però a verificare la presenza di altri casi senza il rischio di nuovi contagi.

"Oggi sono particolarmente felice - diceva il sindaco Giuseppe Ranuccio, in un video postato ieri sulla sua pagina Facebook. A partire dalle 14 e 1 minuto si riapre. Potremo tornare a godere di questi paesaggi, di questo mare cristallino, dopo giorni di restrizioni che ci hanno permesso di tutelare la salute pubblica. È stato svolto un lavoro capillare e di stretta sinergia che ci consente di classificare Palmi come la meta turistica più sicura d'Italia. Il mio invito è quello di venire a visitare Palmi, chi vorrà godere di questo paradiso in terra troverà qui il ristoro per la mente e l'anima. Le strutture ricettive sono pronte ad accogliere. Godiamo tutti insieme dell'estate 2020".

Il primo cittadino palmese aggiunge, infine:

"Grazie ai residenti della Tonnara, dei quartieri marittimi e grazie ai cittadini tutti per l'alto senso di responsabilità dimostrato in questi giorni. Un sentito ringraziamento anche alle forze dell'ordine, alla protezione civile, all'Asp, alla Regione Calabria e alla Prefettura. Missione compiuta, si riparte".