Palmisano (M5S): ‘Agricoltori del Sud abbandonati dalla premier Meloni e dai suoi alleati’

«Per Tajani l’accordo commerciale Ue-Mercosur è un buon risultato, per Centinaio della Lega è una fregatura. La maggioranza è spaccata e senza una visione politica da offrire al nostro Paese. Ancora una volta questo governo subisce i diktat e le decisioni prese a Bruxelles senza influenzarle per il bene dell’Italia. Peccato però che così facendo si abbandonino al loro destino gli agricoltori e si penalizzi il nostro export che sta tenendo in piedi il settore produttivo a fronte di una domanda interna in crisi. Centinaia di imprese agricole del Mezzogiorno continuano a subire le scelte e le divisioni tra la premier Meloni e gli alleati di governo».