La 'panchina di Rocco': un'installazione panoramica per guardare la Costa Viola

Dopo il successo, dello scorso anno, della “Panchina dei due mari” per guardare Jonio e Tirreno, in Calabria, questa volta in provincia di Reggio arriva un’altra installazione gigante da cui osservare il magnifico panorama dello Stretto di Messina e non solo.

L’idea della panchina panoramica gigante, questa volta, è nata da un gesto d’amore: ricordare e rendere indelebile la memoria di Rocco Salerno.

Al giovane innamorato della sua terra, impegnato nella valorizzazione dei sentieri della Costa Viola, è stata infatti dedicata la grandiosa “panchina di Rocco” che, oggi, si erge a Ceramida – Pellegrina, frazione del Comune di Bagnara Calabra, qui i volontari del Coordinamento Costa Viola hanno dato vita ad un sogno dedicandolo ad un caro amico:

“La panchina è stata realizzata in ricordo di Rocco Salerno che, assieme a tanti altri volontari, si è attivamente preso cura del sentiero del Tracciolino che offre una vista unica e mozzafiato sulla Costa Viola. Il posto è tra i più belli. Da qui si vede Bagnara, Scilla, lo Stretto, le isole Eolie”.

In un post su Facebook, l’associazione ERA Ambiente e Territorio ha aggiunto: