Vittoria creativa per il riciclo dell’alluminio: il ‘Panella Vallauri’ trionfa al concorso AluComics

Brillante successo per l’Istituto Tecnico “Panella Vallauri”, dove due suoi giovani talenti, Andrea Malacrinò e Davide Pace della 3^AG indirizzo “Grafica e Comunicazione”, hanno conquistato il primo posto nel concorso nazionale di sceneggiature per l’animazione “AluComics”, promosso dal CIAL (Consorzio Italiano Alluminio). Il concorso, incentrato sull’importanza del riciclo dell’alluminio, ha visto la partecipazione di numerosi studenti da tutta l’Italia, ma è stata la creatività e l’impegno dei due reggini a distinguersi.

Leggi anche

La loro sceneggiatura ha saputo fondere in modo originale sensibilizzazione ambientale e narrazione coinvolgente, offrendo una prospettiva fresca e innovativa sul tema del riciclo dell’alluminio, un materiale prezioso e infinitamente riutilizzabile. Gli studenti del “Panella Vallauri” hanno mostrato come la sostenibilità possa essere raccontata in modo efficace anche ai più giovani.

La vittoria di Andrea e Davide rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche un esempio di come la scuola possa diventare un laboratorio di idee per i propri studenti. È la strada percorsa dall’Istituto scolastico reggino che, grazie alla D.S. prof.ssa Teresa Marino, accoglie sempre nuove opportunità formative atte a promuovere talenti e a creare un ambiente di apprendimento che stimoli la creatività, l’innovazione e la passione.