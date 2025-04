Reggio, il Panella-Vallauri vince le Olimpiadi di Problem Solving con ‘ECO-SMART City’

La squadra dell’Itt “Panella – Vallauri” di Reggio Calabria vince il primo premio nella categoria Workshop Makers alle olimpiadi di Problem Solvig, competizione individuata come eccellenza dal MIM per l’anno scolastico 2024/25.

Gli allievi delle classe 2AT, 2BT e 2CT dell’articolazione elettronica, guidati dal Prof. Ing. Salvatore Marra e dal Prof. Ing. Gianfranco Labate, hanno presentato nella finale di Cesena il loro progetto denominato ECO-SMART City, proponendo una serie di soluzioni che possono essere implementate in ogni città: realizzare campi agrivoltaici, in modo da produrre energia pulita e, nello stesso tempo, permettere le varie coltivazioni, monitorare la luminosità ambientale per una gestione efficiente dell’illuminazione pubblica notturna, implementare soluzioni di “smartlighting” con sensori di presenza, utilizzare parcheggi verticali, per esempio “rotanti”, in modo da moltiplicare i posti disponibili con la minima occupazione di spazi e inviare i dati su una piattaforma IoT per effettuare monitoraggi ed offrire servizi.Il sistema utilizza due schede elettroniche Arduino: una scheda UNO R3 che gestisce un motore passo-passo dedicato al parcheggio rotante e una scheda R4 Wi-Fi collegata ai vari sensori.

Il modulo Wi-Fi integrato nella scheda UNO R4 permette di inviare dati ad una piattaforma IoT (Adafruit) per monitorare la produzione dei pannelli e fornire agli automobilisti informazioni sui posti disponibili del parcheggio Un risultato che premia il lavoro di tutto il team che ha preparato e supportato gli allievi, dalla dirigente scolastica Teresa Marino ai componenti del Dipartimento di Elettronica. Un risultato di grandissimo prestigio per l’intera comunità scolastica con l’appuntamento già fissato in agenda per la partecipazione all’edizione del prossimo anno