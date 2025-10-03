City Now

Sciopero per Gaza, Panetta (Pd): ‘Al fianco delle piazze pacifiche, basta criminalizzare il dissenso’

"Quelle piazze esprimono un sentimento diffuso e profondo, che attraversa l’Italia e che rivendica con forza il diritto a manifestare in modo libero e pacifico" la nota

03 Ottobre 2025 - 08:26 | Comunicato Stampa

panetta pd

“Non è accettabile che il governo provi a ignorare o a criminalizzare il grido che si leva dalle piazze del Paese, colme di cittadini che in modo pacifico manifestano solidarietà al popolo palestinese e chiedono pace e giustizia in Medio Oriente”.

Lo afferma Giuseppe Panetta, segretario della Federazione Metropolitana del Partito Democratico di Reggio Calabria, esprimendo adesione alle iniziative di mobilitazione previste nei prossimi giorni.

“Facciamo nostre – aggiunge Panetta – le parole della segretaria nazionale Elly Schlein: la voce di centinaia di migliaia di manifestanti non può essere soffocata o liquidata come estremismo. Quelle piazze esprimono un sentimento diffuso e profondo, che attraversa l’Italia e che rivendica con forza il diritto a manifestare in modo libero e pacifico. Anche da Reggio Calabria vogliamo ribadire che la democrazia si nutre di partecipazione, non di repressione, e che chi scende in piazza lo fa per chiedere la fine delle violenze, per sostenere il cessate il fuoco e per difendere i valori universali di pace e convivenza”.

