Paolo Conte incanta Reggio Calabria

Unica tappa a sud del tour per il maestro piemontese: la serata tra applausi e musica nella collaborazione tra Fatti di Musica e Alziamo il Sipario

Grande successo per il concerto di Paolo Conte, nell’unica tappa a sud del suo tour. L’evento è stato organizzato nell’ambito della collaborazione tra “Fatti di Musica 2016”, la trentesima edizione della rassegna del miglior live promossa da Ruggero Pegna e “Alziamo il Sipario”, il progetto di eventi culturali ideato dall’Assessore Comunale alla Cultura, Patrizia Nardi per il secondo anno consecutivo.

Il maestro piemontese ha inebriato la serata con la sua caratteristica voce accompagnata da splendide note musicali, l’affollatissima Piazza Castello, tirata a lucido per le grandi occasioni. La location davvero adeguata allo spessore del musicista che si può tranquillamente definire un pezzo di storia della canzone italiana.

Paolo Conte tra jazz e arti figurative

Fin da ragazzo Paolo Conte ha iniziato a coltivare quelle che ancora oggi rimangono le sue passioni: il jazz americano e le arti figurative. Si è dedicato come amatore alla musica jazz, suonando il vibrafono in complessi della sua città natale; iniziando a scrivere testi sulla scia di suggestioni assorbite dalla vita, dal cinema e dalla letteratura. Del suo vasto repertorio, di cantautore, interpreta, tra l’altro, “Via con me”, un suo cavallo di battaglia, fortunatissimo brano ascoltato in tutto il mondo, suscitando un grande entusiasmo da parte dell’attento ed appassionato pubblico.

Il cantante durante il riuscitissimo concerto, ben supportato da eccellenti e affiatati musicisti, ha ringraziato con il suo caratteristico stile da “signore della scena” dopo ogni brano, i singoli componenti dell’orchestra concentrando la serata con l’interpretazione di brani tratti dal suo ultimo album “SNOB”. Tante le canzoni, che hanno rappresentato, un ritorno alle origini musicali e testuali che hanno reso Paolo Conte un artista apprezzato in tutto il mondo. Un ritorno che è anche, inevitabilmente, evoluzione e ricerca continua; esplorazione di panorami musicali e parole che, come antiche “trouvailles”, oltre a dischiudere significati inusuali, si trasformano in suoni e in immagini pittoriche che durante il concerto il cantautore accompagna con la mimica e il suono del piano utilizzato magistralmente.

Una serata indimenticabile per la città

L’eccezionale contesto e la musica di altissima qualità hanno fatto dello spettacolo un momento qualificato ed indimenticabile per la città di Reggio Calabria che ha bisogno di essere supportata da tali eventi per offrire all’Italia ed al mondo intero le caratteristiche positive di questo territorio, quali l’ospitalità e la sua suggestiva ed imparagonabile bellezza.