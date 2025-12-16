Reggio, C&V si veste a festa: parco giochi a tema e tante bontà in vista del Natale

"Magie di Natale" è un evento pensato per far sognare grandi e piccini con un'ampia gamma di attività a tema natalizio

C&V di Reggio Calabria invita tutta la città a vivere la magia del Natale con un evento imperdibile.

Dal 20 al 24 dicembre 2025, C&V di Catona trasformerà il suo spazio esterno in un parco giochi a tema, dove divertimento, tradizione e magia si incontrano per offrire un’esperienza unica a famiglie e bambini di tutte le età.

“Magie di Natale” è un evento pensato per far sognare grandi e piccini con un’ampia gamma di attività a tema natalizio. Ogni giorno, dalle 16:30 alle 19:30, il Luna Park allestito all’esterno del negozio accoglierà i visitatori con giochi, giostre e animazioni.

I bambini potranno incontrare i loro personaggi preferiti come Super Mario, la Principessa Peach, Topolino, Minnie, Labubu, Sonic, Olaf ed Elsa. Non mancheranno le bolle di sapone, gli elfi e una magica neve artificiale a rendere l’esperienza ancora più spettacolare.

Ma le sorprese non finiscono qui: una speciale area con Babbo Natale permetterà ai bambini di scrivere la loro letterina e scattare una foto ricordo insieme a lui, per un Natale ancora più speciale.

Cosa troverete all’esterno?

Bancarelle con addobbi natalizi per decorare la casa e rendere le festività ancora più luminose.

Crespelle e castagne per riscaldarsi con i sapori tradizionali della nostra terra.

Gonfiabili, giochi e un cannone spara neve per creare un'esplosione di gioia e colore.

Non perdere l’occasione di vivere una delle festività più belle dell’anno con C&V: un evento pensato per tutta la famiglia, per trascorrere insieme momenti indimenticabili. Un’occasione per fare acquisti, divertirsi, gustare prelibatezze e immergersi nell’atmosfera natalizia.

L’appuntamento è in via Tratti 5, Catona, Reggio Calabria.

Non mancate: le “Magie di Natale” vi aspettano!