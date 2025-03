Un viaggio nel cuore dell’Aspromonte con Linea Bianca: tra biodiversità, storia e tradizioni culinarie

“Natura è bellezza”: il prossimo appuntamento di Linea Bianca, condotto da Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi, con Lino Zani, in onda sabato 29 marzo alle ore 11.25 su Rai1, sarà un viaggio nel cuore del Parco Nazionale dell’Aspromonte, in Calabria.

Un’esperienza unica vista mare: in vetta a cima Azzurra, a Gambarie, con lo sfondo dello Stretto di Messina e dell’Etna, un’emozionante apertura di puntata.

La biodiversità dell’Aspromonte

La germinazione, la crescita degli esemplari più giovani, la competizione per la luce, l’acqua ed i nutrienti, l’invecchiamento e la morte degli alberi: nel Parco Nazionale dell’Aspromonte, l’incredibile capacità autorigenerante dei boschi, uno degli ecosistemi più complessi e resilienti del pianeta.

L’intreccio delle stradine, le piccole case in pietra, le vecchie botteghe e tre soli abitanti: arroccato su uno sperone di roccia, il fascino di Pentidattilo, uno dei borghi più caratteristici della provincia di Reggio Calabria.

La quercia Demetra, la più vecchia al mondo, la Faggeta vetusta, la rara felce gigante, la cui origine risale addirittura al periodo Terziario: le preziose eccellenze di un grande scrigno di biodiversità, il Parco nazionale dell’Aspromonte.

I sapori del Parco Nazionale dell’Aspromonte

Gnocchi di patate dell’Aspromonte con funghi porcini e castagne caramellate: a Santo Stefano in Aspromonte, è un tripudio di sapori con i “tesori” del bosco.

L’arte di sapersi orientare: nel Bosco Tre Limiti, una divertente sessione di orienteering, pratica sportiva che ha come obiettivo quello di completare nel minor tempo possibile un percorso definito, utilizzando solo la bussola e la cartina.

