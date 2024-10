Il Parco Nazionale dell’Aspromonte porta le aziende biologiche a Tuttofood di Milano

L’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte e dieci operatori del settore biologico esporranno i propri prodotti a “TuttoFood”, fiera biennale a carattere internazionale che si svolgerà a Milano dall’8 al 11 maggio 2017.

L’evento, considerato tra le più importanti manifestazioni fieristiche dedicate al food & beverage, permetterà alle aziende che ricadono nel Parco di valorizzare la biodiversità agroalimentare e i prodotti identitari. Quest’anno, inoltre, “TuttoFood” organizza uno spazio esclusivo dedicato al biologico, al fine di offrire una vetrina efficace ad uno settori più in crescita del panorama agroalimentare italiano: ed è su questo aspetto che l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte in collaborazione con l’AIAB (Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica) ha deciso di essere presente offrendo alle aziende biologiche attive nei comuni dell’Area Protetta, un’eccezionale opportunità di business con buyer nazionali ed internazionali.

“E’ un altro tassello della programmazione attuata dal Parco in favore dell’economia sostenibile – ha spiegato il Presidente Giuseppe Bombino – e che consentirà ancora una volta di valorizzare le tipicità del territorio aspromontano, consentendo allo stesso tempo agli operatori del settore biologico di farsi conoscere all’interno della vetrina internazionale. Con questo intervento di promozione delle aziende biologiche, il Parco Nazionale dell’Aspromonte ribadisce il suo impegno per la tutela e valorizzazione dell’ambiente, delle tradizioni e dell’ innovazione d’impresa, elementi questi considerati un motore di sviluppo sostenibile perfettamente coerente con le finalità del Parco”.

Tra i dieci operatori presenti nello stand del Parco Nazionale dell’Aspromonte, oltre ai produttori di Vino IGT Palizzi, di olio e di prodotti esclusivi dell’Aspromonte, anche il borgo di Bova, inserito nel club “Città del Bio” nell’ambito del “biodistretto grecanico” e fautore di attività di promozione e valorizzazione dei prodotti biologici.