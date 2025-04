Paolo Parisi, l’eroe della Futura: ‘Gol e abbracci, una giornata perfetta’

"Per essere una squadra da play-off, devi giocare da play-off"

Un gol da antologia, una vittoria sofferta (4-3) e un abbraccio alla famiglia che vale più di qualsiasi trofeo. Paolo Parisi, estremo difensore della Futura, ha regalato alla sua squadra tre punti fondamentali contro la Città di Melilli, ma soprattutto un momento di pura emozione.

“Questa partita l’abbiamo decisa noi, con grinta e coraggio – ha esordito Parisi –. Dopo due sconfitte in campionato e l’eliminazione in Coppa Italia, avevamo una fame incredibile. Il mio gol? È arrivato alla prima occasione, mentre il loro portiere ne ha parate almeno dieci. Ma noi osiamo sempre: per essere una squadra da play-off, devi giocare da play-off!“

Il suo netto intervento offensivo ha deciso la partita, ma Parisi pensa soprattutto alle persone che lo hanno sostenuto, anche durante il brutto infortunio della passata stagione.

Parisi non dimentica i compagni: “Siamo una famiglia. Abbiamo dimostrato di avere il carattere per lottare fino in fondo. Il campionato è lungo, ma con questa mentalità possiamo fare grandi cose“.