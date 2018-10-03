Inter in casa del PSV e Napoli contro il Liverpool: all'Hostaria dei Campi schermi in tutto il locale, pizze nuove e menu di pesce della Pescaria dei Campi

Ormai parli di Champions e pensi all’Hostaria dei Campi. Perché l’accoppiata funziona, perché per ogni appassionato di calcio è impossibile non vedere una grande partita davanti ad una pizza e una birra.

E l’Hostaria dei Campi in questo senso ti offre la soluzione migliore, quella più comoda, quella qualitativamente più soddisfacente.

Inter e Napoli in Champions League

Dopo le vittorie di Juventus e Roma nella serata di ieri, oggi tocca ad Inter e Napoli. I neroazzurri faranno visita al PSV, match da non perdere quello del S. Paolo tra la squadra di Ancelotti ed il Liverpool di Klopp. Partita che si preannuncia altamente spettacolare e con una posta in palio altissima soprattutto per Insigne e compagni che si giocano in un girone di ferro, buona parte della qualificazione.

Questi tutti i presupposti per chiamare subito l’Hostaria dei Campi e prenotare un tavolo, gli schermi sono visibili per tutto il locale.

Approfitta per gustare oltre alla pizza tradizionale anche le novità del momento, quelle che oggi vanno per la maggiore: “la pizza con crudo e burrata” e la pizza con impasto ai cereali e farina integrale, preparata anche con ciliegini gialli, zucchine, fiori di zucca, mollica e l’immancabile peperoncino, una bontà.

Pescaria dei Campi e lo speciale tonno

Per gli amanti del pesce l’alternativa c’è con la Pescaria dei Campi ed il suo ricco menù. Speciale tonno: Involtini, tartara e tagliata, per soddisfare il palato di tutti, ma anche frittura al tagliere terra&mare, spaghetti cozze e vongole e la novità rappresentata dalla “pizza cu pisci spada”.

Prenota il tuo tavolo dalle ore 17:30 al 0965.324003 oppure chiamando il 349.3610766

“Dobbiamo avere il coraggio di seguire il nostro cuore e la nostra intuizione. In qualche modo, essi sanno che cosa vogliamo realmente diventare…” (cit.)