Parte ‘Fuoricentro Periferie Creative’, il festival che pone Arghillà al centro della creatività

Undici giorni di teatro, musica, cinema e laboratori gratuiti ad Arghillà, con navetta Atam da piazza Indipendenza nelle domeniche 1 e 8 ottobre

Una periferia che diventa più preziosa del salotto buono della città: è questa la mission del festival Fuoricentro – Periferie Creative che è ormai ai nastri di partenza. Da un’idea di SpazioTeatro e Adexo col contributo del Circolo Cesare Zavattini per il cinema e grazie alla collaborazione con Atam – che per le domeniche 1 ottobre e 8 ottobre garantirà una navetta gratuita andata e ritorno tra Piazza Indipendenza e Arghilà – parte la undici giorni di teatro, musica, cinema e laboratori. Un progetto con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, il prezioso sostegno logistico de Il Tralcio, l’associazione che ad Arghillà con le sue importanti attività si occupa soprattutto dei bambini del quartiere, e dell’Istituto scolastico Radice-Alighieri.

Un supporto importante è arrivato anche dal Comitato di Quartiere di Arghillà, presente sia logisticamente che moralmente.

Il programma: teatro, musica e cinema

Il programma è vasto ed è articolato su quelli che sono gli interessi dei giovani fruitori della cultura: si parte domenica 1 ottobre ore 16.30 lungo le vie di Arghillà con la performance musicale dei Takabum Street Band che anticiperanno il Teatro della Maruca al Centro di aggregazione giovanile con lo spettacolo di burattini Zampalesta u cane tempesta.

Ancora teatro in matinée lunedì 2 ottobre per gli allievi della Radice Alighieri con Amore love Psiche a cura di SpazioTeatro. Durante la settimana partenza con i laboratori per bambini e ragazzi e la rassegna cinematografica per tornare agli spettacoli in pomeridiana venerdì 6 ottobre al centro di aggregazione giovanile con Upi pian pianino de Il castello di Sancio Panza.

Il fine settimana tra musica e teatro

Il week-end vedrà ancora musica e teatro di grande impatto: sabato 7 e domenica 8 con Il carro del sole proposto da SpazioTeatro, i Blinds on the window con le loro sonorità raffinate, la compagnia Teatrop che proporrà Tzigani e Pinocchio Testadura e la coinvolgente verve musicale del Fabrizio Canale Blues Show.

Lunedì 9 ottobre al Centro di aggregazione giovanile lo spettacolo Racconti delle stelle di SpazioTeatro. Saranno i laboratori di teatro, cinema, musica e ambiente di Anna Calarco, Michele Tarzia, Bottega dei talenti e Biagio Laponte, infine, a proporre fino a fine festival visioni diverse e innovative ai giovani fruitori: i giochi teatrali attorno al Mito, il riciclo creativo, la musica ambientale ed elettronica e il cinema generato da nuove prospettive sapranno garantire un approccio originale e coinvolgente improntato alla crescita e alla formazione.

Appuntamento ad Arghillà, quindi, per un ottobre all’insegna dell’inclusione e della creatività. Fuoricentro Festival è sostenuto dal bando “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura” della SIAE e del Ministero dei beni e delle attività culturali del turismo. Tutti gli spettacoli e i laboratori per bambini e ragazzi sono gratuiti.

Navetta gratuita da piazza Indipendenza

La navetta per gli spettacoli di apertura domenica 1 ottobre partirà alle ore 15.50 da piazza indipendenza dove farà ritorno con partenza da Arghillà alle 19.30. Tutte le info su www.fuoricentrofestival.it