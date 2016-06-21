Partiranno da Rende gli esperti in Restauro per intervenire in Costa Rica

L’occasione è stata la Lectio Magistralis “La pietra e il restauro, la pietra e la conservazione. Intervento pratico e intervento simbolico” di Josep Maria Armengol Villanueva, e presidente della Fundaciòn Armengol del Costa Rica tenutasi sabato scorso presso la Scuola di Alta Formazione in Conservazione e Restauro CO.RE. a Palazzo Vercillo Martino a Rende. CO.RE. e fondazione Armengol hanno firmato un protocollo d’intesa di vicendevole scambio culturale che prevede il supporto da parte di CO.RE. alla docenza in restauro presso la scuola che la Fondazione ha realizzato a Barva di Heredia in Costa Rica.

I seminari del corso di alta formazione in restauro

All’apertura del seminario, hanno presenziato il sindaco di Rende Marcello Manna e l’assessora al centro storico di Rende, Marina Pasqua, dove hanno ribadito che sempre più il centro storico è il fulcro culturale della città e che Palazzo Vercillo Martino sta dimostrando l’importanza strategica di una scelta precisa dell’amministrazione, ovvero puntare sul recupero culturale della città partendo dal centro storico. Quello di Armengol, infatti, è il secondo seminario, giovedì scorso è stata la volta di “Fotografia e Intelligenza Connettiva nel Patrimonio Culturale” tenuto dal prof. Fabio Gallo e nelle prossime settimane si succederanno i seminari di Giuseppe Mantella, Gianluca Nava, Stefano Milazzo e Francesco Cuteri su temi che spaziano da Mattia Preti al restauro del contemporaneo, alla diagnostica strutturale e all’archeologia. I Seminari, pur essendo liberi e aperti a tutti, sono il completamento didattico del Corso di Alta Formazione in Conservazione e Restauro dei Beni culturali che CO.RE. sta realizzando in collaborazione con il Segretariato Regionale del Ministero dei Beni Culturali.

Prossimo appuntamento per giovedì 23 giugno con il seminario “Problematiche di conservazione dell’arte contemporanea”, che si terrà presso il chiostro della chiesa di San Domenico a Cosenza alle ore 16.00, a cura di Gianluca Nava, esperto in restauro dei beni culturali, introdotto da Marilena Morabito vice presidente di CO.RE. e curatrice d’arte. Ulteriori date e tematiche sono sempre riscontrabili sulla pagina web di CO.RE. o sulla Fanpage di Facebook.