Federazione Pd Reggio Calabria, a Bagnara la Festa dell’Unità. Bersani tra gli ospiti

Dal 4 settembre al 6 settembre 2024 si svolgerà a Bagnara Calabra la Festa dell’Unità della Federazione Metropolitana del Partito Democratico. Dopo due anni nella locride, la festa metropolitana si sposta sulla tirrenica.

Sarà una festa che avrà al centro il tema della “costruzione dell’alternativa” al governo di destra che sta attuando politiche palesemente contro il SUD in quanto, per esempio, solo per citarne alcune, ha abolito il reddito di cittadinanza, è contro il salario minimo ed ha tagliato il fondo di perequazione che era destinato a colmare il gap fra regioni e che, con l’approvazione della legge sull’autonomia differenziata sta spaccando l’Italia.

L’evento in programma in Piazza R. Villari sarà aperto il 4 alle ore 18,45 con i saluti del Segretario Cittadino Franco Triulcio, del Delegato Assemblea Nazionale PD Paolo Gramuglia, del Segretario Metropolitano Avv. Antonio Morabito e del Tesoriere Nazionale del Partito Democratico Sen. Michele Fina.

Tra i temi che verranno trattati nella prima giornata, quelli che riguardano lo stato e le politiche del Partito Nazionale con l’intervista da parte del Dott. Razzi al Senatore Michele Fina, mentre, alle ore 20,00 si terrà un dibattito sul “PD e salario minino.

Un’agenda progressista per il lavoro, il SUD e l’uguaglianza” che sarà moderato dal Dott. Giorgio Neri e vedrà tra gli altri interventi di Musolino Enzo, Nucera Lucia, Pititto Gregorio, Michela Chindamo, Bruzzese Tania, Andrea Raneri, Mammoliti Raffaele, Marino Eugenio.

Il 5 saranno trattati altri due temi di assoluta attualità: si partirà alle 19,00 con il dibattito delle Donne democratiche “Diritti umani, diritto d’asilo, pari opportunità. La condizione delle donne migranti in Italia” moderato da Barbara Panetta e vedrà tra gli altri interventi Tonia Stumpo e il dott. Luigi De Filippis, e si proseguirà alle 21,00 con un dibattito sul futuro della Sanità Pubblica e della Medicina di base coordinato da Anna Briante e con gli interventi, tra gli altri, di Giancarlo Melito, Paolo Scudo, Valeria Bonforte, Demetrio Battaglia, Carlo Guccione, Amalia Bruni, Giovanni Muraca e Fabio Auddino.

Gran finale giorno 6 quando alle 19,00 interverranno i Sindaci dell’Area dello Stretto e il Sindaco di Reggio Calabria Avv. Giuseppe Falcomatà e discuteranno di autonomia differenziata, a seguire i saluti del Segretario Metropolitano Avv. Antonio Morabito, dell’On. Nico Stumpo, del Sen. Nicola Irto e la Festa si concluderà con l’intervento di Pierluigi Bersani, intervistato da Tommaso Labate.

Inoltre, tutti i giorni ci sarà la presentazione di libri, funzionerà lo street-food, stand di artigianato tipico e, alla fine dei dibattiti, le serate saranno allietate da spettacoli musicali.