Partnership tra Confindustria RC e ‘Officina dell’arte’
Conferenza stampa sabato 17 settembre alle 12 per illustrare il sostegno degli industriali reggini alla cultura e al teatro sul territorio
16 Settembre 2016 - 10:34 | di Vincenzo Comi
È in programma domani, sabato 17 settembre alle ore 12, nel Salone di Confindustria Reggio Calabria (Via del Torrione, 96), la conferenza stampa di presentazione della collaborazione che vede protagonisti la stessa associazione degli Industriali reggini e la compagnia teatrale “Officina dell’Arte”, diretta da Giuseppe Piromalli.
Nell’incontro con gli organi d’informazione verrà illustrato il percorso avviato da Confindustria Reggio Calabria per il sostegno e la promozione della cultura sul territorio provinciale, quale rinnovato impegno del tessuto produttivo locale a favore delle varie realtà che operano nel settore artistico e culturale.
Interverranno in conferenza stampa il presidente di Confindustria Reggio Calabria, Andrea Cuzzocrea, il direttore artistico di “Officina dell’Arte”, Giuseppe Piromalli e l’attore, Gennaro Calabrese.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie