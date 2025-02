Si va in Sicilia e ancora una volta cambia l’orario di inizio del match, così come era già successo in occasione delle due precedenti trasferte:

Il comunicato

“A ratifica accordi intercorsi tra le società interessate, si comunica il posticipo dell’orario di inizio della gara Paternò-Reggina, in programma domenica 2 marzo 2025 alle ore 15“.