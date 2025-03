Paternò-Reggina: le formazioni ufficiali. Grillo parte dalla panchina

Le formazioni ufficiali di Paternò-Reggina, gara valida per 26ª giornata del campionato di Serie D girone I:

PATERNÒ (3-5-2): Tosoni; Marino, Porcaro, Pappalardo; Sinatra, Viglianisi, Francia, C. Greco, Asero; Retucci, Guido. A disposizione: Mileto, Panarello, M. Greco, Bertella, Di Francesco, Floridia, Farinhas, D’Alessio, Miggiano. All. Catalano

REGGINA (4-3-3): Lagonigro; Vesprini, Adejo, Girasole, Cham; Porcino, Laaribi, Barilla; Renelus, Barranco, Ragusa. A disposizione: Martinez, Capomaggio, Dall’Oglio, Forciniti, Curiale, Ndoye, Grillo, De Felice, Perri. All. Trocini

Arbitro: Lorenzo Massari di Torino. Assistenti: Stefan Nikolic di Merano, Paulo Ndoja di Bassano del Grappa