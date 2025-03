Paternò-Reggina: la probabile formazione amaranto. Un dubbio per Trocini

Amaranto come ogni domenica costretti a vincere

Con i recuperi di Grillo e Forciniti mister Trocini ha maggiori possibilità di scelta sia nell’individuazione dell’undici titolare, come per i cambi nel corso della partita. Con Giuliodori fuori dai giochi sarà Vesprini a sostituirlo, mentre in attacco il dubbio è l’inserimento da subito di Grillo o la conferma di Renelus.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Lagonigro; Vesprini, Girasole, Adejo, Cham; Barillà, Laaribi, Porcino; Ragusa, Renelus (Grillo), Barranco. All. Trocini