Serie D: lotta a tre in testa. Il programma e la classifica

Ostica trasferta per la Reggina, il Siracusa torna in casa dopo la sconfitta con l'Acireale

La serie D scende in campo per la giornata numero ventisei. Nella parte più alta della classifica è lotta a tre per il momento con il Siracusa che comanda e ospita la Sancataldese, la Reggina a inseguire in trasferta con il Paternò e la Scafatese fuori in casa del Pompei.

Il programma della giornata

Pompei – Scafatese

Locri – Favara

Akragas – Acireale

Licata – Enna

Nissa – Nuova Igea

Paternò – Reggina

Sambiase – Ragusa

Siracusa – Sancataldese

Vibonese – Città di S. Agata

La classifica

Siracusa 57

Reggina 54

Scafatese 51

Sambiase 49

Vibonese 45

Nuova Igea 36

Nissa 36

Paternò 34

Ragusa 32

Favara 30

Pompei 28

Enna 27

Acireale 26

Sancataldese 24

Locri 23

Città di S. Agata 22

Licata 20

Akragas 14