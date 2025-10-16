Patto per il Mediterraneo: Nesci (FdI-ECR): ‘Opportunità concreta per crescita, sicurezza e stabilità’

“Il nuovo Patto per il Mediterraneo rappresenta una possibilità concreta per dare stabilità, sviluppo e sicurezza alla nostra regione. Le parole della Commissaria Dubravka Suica e dell’Alta Rappresentante Kaja Kallas indicano una direzione chiara: il Mediterraneo torna al centro dell’agenda europea come spazio strategico per la crescita e la cooperazione,” ha dichiarato Denis Nesci (FdI-ECR), Vicepresidente della Commissione Energia, Ambiente e Acqua per la delegazione all’Assemblea parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo del Parlamento europeo.

Un piano europeo per sviluppo e cooperazione nel Mediterraneo

“Il raddoppio dei fondi fino a 42 miliardi di euro e la creazione di una Università del Mediterraneo aprono una fase nuova per i Paesi della regione. È un’occasione che va colta con responsabilità e concretezza: le risorse dovranno sostenere progetti produttivi, innovazione, energia pulita e occupazione giovanile, non alimentare burocrazie o inefficienze.”

Mediterraneo: area strategica per sicurezza, sviluppo e ambiente

“Il Mediterraneo deve diventare un’area di collaborazione sicura e controllata, dove sviluppo economico, tutela ambientale e sicurezza si rafforzino a vicenda. In questo percorso – ha sottolineato Nesci – è giusto riconoscere il ruolo del governo italiano e del Presidente Meloni, che ha saputo rimettere la centralità del Mediterraneo nell’agenda europea, promuovendo un approccio fondato su sicurezza, sviluppo e partenariato strategico. L’Italia ha dimostrato che il Mediterraneo non è un margine dell’Europa, ma il suo cuore geopolitico ed economico.”

Il ruolo della Calabria nel Patto per il Mediterraneo

“La Calabria, con la sua posizione di ponte naturale tra Europa e Mediterraneo e con i suoi atenei e centri di ricerca, può essere protagonista di questa visione, mettendo formazione e innovazione al servizio dei giovani e della cooperazione regionale.”

L’impegno della delegazione all’UpM per risultati concreti

“Come delegazione all’Assemblea parlamentare dell’UpM – ha concluso – lavoreremo perché questo Patto produca risultati concreti e duraturi, restituendo all’Europa un ruolo da protagonista nel Mediterraneo.”