PD Calabria, posticipata di una settimana le scadenze per i congressi provinciali

Il PD Calabria rivede le scadenze per segretari e assemblee provinciali: candidature da presentare entro il 20 giugno. Per la segreteria provinciale reggina equilibri ancora da trovare

La Commissione Regionale per il Congresso del Partito Democratico della Calabria, riunitasi in modalità telematica il 12 giugno 2025, ha deliberato il posticipo di una settimana delle scadenze previste per le elezioni dei Segretari provinciali e delle Assemblee.

La decisione è stata presa in considerazione del fatto che nei giorni 8 e 9 giugno si sono svolti i Referendum e il ballottaggio per l’elezione del Sindaco a Lamezia Terme, eventi che si sono sovrapposti con le scadenze stabilite per il processo congressuale del partito.

Vista la formale richiesta del responsabile organizzativo nazionale, la Commissione ha deliberato quanto segue:

Le candidature alla Segreteria provinciale, complete delle linee politico-programmatiche e delle necessarie sottoscrizioni, dovranno essere depositate presso la Commissione provinciale entro le ore 12.00 del 20 giugno 2025.

Anche le liste dei candidati alle Assemblee provinciali dovranno essere depositate entro la stessa scadenza: ore 12.00 del 20 giugno 2025, presso la Commissione provinciale territorialmente competente.

Le riunioni di circolo per l’elezione dei Segretari e delle Assemblee provinciali, nonché dei Segretari e dei Direttivi di Circolo, si svolgeranno nei giorni 27, 28 e 29 giugno 2025.

Come già riportato su queste pagine, per la segreteria provinciale reggina equilibri ancora da trovare. L’uscente Antonio Morabito vorrebbe ricandidarsi ma non ha l’appoggio della base dem (di conseguenza qualche difficoltà per completare le liste), Alex Tripodi e Giuseppe Marino due possibili opzioni in campo.