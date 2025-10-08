Regionali, il Pd Calabria: ‘Auguri al presidente Occhiuto’

“Il Partito Democratico della Calabria augura al presidente Occhiuto e a tutto il Consiglio regionale un buon lavoro, nell’interesse della Calabria e dei suoi cittadini”, è quanto afferma in una nota il Pd Calabria.

“Il responso delle urne ci consegna un quadro chiaro, ma al tempo stesso denso di riflessioni. L’astensione, ancora una volta altissima, rappresenta un segnale serio di disagio e di distanza tra cittadini e politica, un fenomeno ormai strutturale che deve interrogare profondamente tutte le forze democratiche.

Nonostante ciò, in un contesto difficile e con una campagna elettorale giunta all’improvviso, il centrosinistra ha saputo condurre una battaglia coraggiosa e di contenuti, grazie all’impegno di una coalizione coesa e di un candidato capace come il professor Pasquale Tridico. A lui va il nostro sincero ringraziamento per la passione, la generosità e la serietà con cui ha interpretato questa sfida, rappresentando al meglio i valori progressisti in una competizione breve e complessa.

Il Partito Democratico, generosamente, si è presentato con due liste -Pd e Democratici e Progressisti- e si attesta complessivamente intorno al 20%, in aumento rispetto alle precedenti regionali.

Sappiamo che questo risultato, pur incoraggiante, non basta, ma è da qui che bisogna ripartire, lavorando per rafforzare l’unità del centrosinistra e per radicare sempre di più la nostra presenza nei territori”, conclude il Pd Calabria.