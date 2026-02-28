Referendum costituzionale, prosegue l’impegno del Pd metropolitano per dire No

La Federazione Metropolitana del Partito Democratico di Reggio Calabria prosegue la mobilitazione in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, con dodici iniziative pubbliche organizzate nel weekend nei principali centri del territorio.

Dopo il secondo appuntamento già a Reggio Calabria, in Piazza Camagna per domenica 1° marzo dalle ore 17 alle 19, il percorso proseguirà con banchetti informativi e momenti di confronto nei Comuni di Bivongi, Gioiosa Ionica, Grotteria, Siderno, Lazzaro, Palmi, Gioia Tauro, Cittanova e Cardeto, coinvolgendo amministratori locali, iscritti, militanti e cittadini.

«Abbiamo scelto di tornare nelle piazze – dichiara il segretario metropolitano del Pd, Peppe Panetta – perché il referendum riguarda l’assetto democratico del Paese e merita un confronto diretto, trasparente, senza slogan urlati ma con argomentazioni solide. Difendere la Costituzione significa difendere l’equilibrio tra i poteri, il ruolo del Parlamento e la qualità della nostra democrazia».

La mobilitazione dem si svolge nell’ambito della campagna di ascolto voluta dalla segreteria nazionale Elly Schlein.

«Non vogliamo una campagna fatta di contrapposizioni ideologiche – dice ancora Panetta – ma di merito. Il nostro compito è spiegare cosa cambia, quali sono le conseguenze concrete e perché riteniamo che votare No sia la scelta più coerente con la tutela dell’impianto costituzionale».