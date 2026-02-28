Referendum costituzionale, prosegue l’impegno del Pd metropolitano per dire No
Nel weekend dodici iniziative nei Comuni della provincia di Reggio Calabria. La mobilitazione dem si svolge nell'ambito della campagna di ascolto voluta dalla segreteria nazionale Elly Schlein
28 Febbraio 2026 - 16:03 | Comunicato Stampa
La Federazione Metropolitana del Partito Democratico di Reggio Calabria prosegue la mobilitazione in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, con dodici iniziative pubbliche organizzate nel weekend nei principali centri del territorio.
Dopo il secondo appuntamento già a Reggio Calabria, in Piazza Camagna per domenica 1° marzo dalle ore 17 alle 19, il percorso proseguirà con banchetti informativi e momenti di confronto nei Comuni di Bivongi, Gioiosa Ionica, Grotteria, Siderno, Lazzaro, Palmi, Gioia Tauro, Cittanova e Cardeto, coinvolgendo amministratori locali, iscritti, militanti e cittadini.
«Abbiamo scelto di tornare nelle piazze – dichiara il segretario metropolitano del Pd, Peppe Panetta – perché il referendum riguarda l’assetto democratico del Paese e merita un confronto diretto, trasparente, senza slogan urlati ma con argomentazioni solide. Difendere la Costituzione significa difendere l’equilibrio tra i poteri, il ruolo del Parlamento e la qualità della nostra democrazia».
La mobilitazione dem si svolge nell’ambito della campagna di ascolto voluta dalla segreteria nazionale Elly Schlein.
«Non vogliamo una campagna fatta di contrapposizioni ideologiche – dice ancora Panetta – ma di merito. Il nostro compito è spiegare cosa cambia, quali sono le conseguenze concrete e perché riteniamo che votare No sia la scelta più coerente con la tutela dell’impianto costituzionale».