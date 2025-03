Federazione Metropolitana PD: più risorse ai circoli locali con il 2Xmille

Nei giorni scorsi si è tenuta presso la sede della Federazione Metropolitana di Reggio Calabria una importante riunione con i segretari ed i tesorieri di circolo di tutta la provincia per lanciare la campagna del 2xmille e, più in generale, per fare un punto sulla situazione finanziaria del partito. Alla presenza della Presidente dell’Assemblea Metropolitana Tania Bruzzese, i lavori sono stati aperti dal segretario Metropolitano Avv. Antonio Morabito, cui è seguito l’intervento da remoto di Anna Paolini della Tesoreria Nazionale e la relazione del Tesoriere Metropolitano Avv. Demetrio Pecora.

Il Tesoriere Demetrio Pecora, nella sua relazione, ha evidenziato la volontà della Federazione Metropolitana di investire le risorse finanziare del partito a sostegno dei circoli perché possano svolgere con sempre maggiore efficacia la propria attività politica sul territorio. In quest’ottica, si è deciso che gran parte del ricavato derivante dal 2xmille del 2025 sarà destinato ai circoli che avranno dimostrato un impegno concreto e continuativo nella attività politica ed organizzativa.

Leggi anche

L’iniziativa della Federazione Metropolitana di Reggio Calabria, guidata dal segretario Antonio Morabito, nasce dall’ottimo risultato conseguito in termini di incremento della percentuale del 2Xmille registrato nella provincia reggina nel corso degli ultimi 2 anni, attraverso una attività di sensibilizzazione tra gli iscritti ed i simpatizzanti capillare e persuasiva. Un impegno che la stessa Anna Paolini ha inteso evidenziare manifestando l’apprezzamento della Tesoreria Nazionale per l’ottimo lavoro fin qui svolto dalla Federazione Metropolitana.

La decisione di destinare una quota rilevante dei proventi del 2Xmille ai vari livelli territoriali è il frutto di una scelta politica chiara ed inequivocabile il cui fine è il riconoscimento del ruolo fondamentale dei Circoli nella vita politica del partito in termini di radicamento e partecipazione. Un pilastro programmatico della segretaria Elly Schlein brillantemente tradotto in pratica dal Tesoriere nazionale Michele Fina a cui va dato il merito, attraverso una interlocuzione costante con i vari livelli territoriali, di aver fatto del Partito Democratico il primo partito italiano nelle scelte del 2xmille con una crescita del 40% rispetto all’anno precedente.