Allegria Festival di Pellaro: si parte con ‘Why not?’ di Piero Riccardi

Pellaro si accende di colori, musica e magia con Allegria Festival, la rassegna artistica promossa da Calabria Dietro le Quinte APS, che animerà l’Arena Lungomare e l’area del Palacolor di Pellaro con eventi gratuiti di teatro di strada, magia, musica e spettacolo circense, tutti all’insegna del coinvolgimento e del divertimento per grandi e piccoli.

Il programma degli spettacoli

Si parte questa sera alle ore 21:30 con lo spettacolo di teatro di strada “Why not?” di Piero Ricciardi: un mix di comicità, giocoleria, equilibrismo e musica dal vivo. Artista poliedrico, clown, attore e musicista, Ricciardi porta in scena uno show che mescola swing, rock’n’roll, gag esilaranti e performance tecniche di altissimo livello.

Mercoledì 20 agosto, alle 21:30, sarà il turno del “Magico Alivernini” con Alberto Alivernini, capace di fondere magia e cabaret in uno spettacolo surreale e raffinato, adatto a tutte le età.

Giovedì 21 agosto, nell’area parcheggio del Palacolor, spazio allo spettacolo “Tuttotorna” della compagnia Giullari del Diavolo: acrobazie mozzafiato, giocoleria, fuoco, magia e musica dal vivo, con gran finale nella suggestiva Danza delle sfere di cristallo di Rose Zambezzi, artista brasiliana.

Venerdì 22 agosto, alle 21:30, l’Arena Lungomare ospiterà il Concerto di violoncelli degli Sfracellos, ensemble orchestrale nato in Calabria nel 2016 dall’estro del M° Giovanni Curinga, capace di reinventare la musica classica in chiave contemporanea.

Un festival per le periferie e la comunità

Oltre agli spettacoli, il festival coinvolgerà anche il territorio di Bocale, con laboratori creativi, workshop e attività partecipative per tutte le età. L’obiettivo è valorizzare le periferie come luoghi di cultura, aggregazione e creatività, promuovendo il protagonismo giovanile attraverso l’arte.

Allegria Festival è molto più di una rassegna: è un invito a vivere la bellezza dell’arte di strada, a lasciarsi stupire e a condividere leggerezza e comunità in spazi urbani trasformati in luoghi di incontro e cultura.