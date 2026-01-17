Pellaro celebra la Giornata nazionale del dialetto: l’inizitiva della Pro Loco Reggio Sud

E dopo l’Epifania che tutte le feste porta via, per l’anno 2025, la Pro Loco Reggio Sud riparte con il primo evento culturale del programma attività del nuovo anno 2026.

Dopo gli eventi natalizi che hanno riscosso grande successo nel comprensorio di appartenenza della Pro Loco, che va da Bocale a San Gregorio, con una grande presenza di spettatori durante le varie manifestazioni, Aspettando il Natale… cultura tradizioni, arte e sapori, giunto alla 8ª edizione, si è svolto in quattro giornate nel mese di dicembre, incluse nel ricco programma del Progetto “Natale Insieme”, in cui la Pro Loco è stata partner operativo, assieme ad altre sette associazioni del territorio pellarese.

Eventi che hanno richiamato tantissima gente, soprattutto nella giornata del 20 dicembre, che ha visto l’associazione impegnata nella tradizionale sfilata del Presepe Vivente, con la novità della “Notte Bianca”, con i negozi aperti e lo Street Food lungo tutta la Via Nazionale di Pellaro, trasformata in un vero teatro all’aperto grazie ai tanti eventi della serata.

L’iniziativa è stata resa possibile anche grazie alla sinergia dei commercianti pellaresi, che, entusiasti del coinvolgimento, si sono dimostrati molto attivi nel promuovere l’evento insieme a tutte le associazioni partecipanti, vincitrici del bando pubblico istituito dal Comune di Reggio Calabria, dal Ministero della Cultura – Consiglio dei Ministri, PON Metro, dedicato ad Animare le Periferie nel periodo natalizio.

Un contributo importante è arrivato anche dall’installazione delle luminarie, che hanno regalato la vera atmosfera natalizia, e dall’affitto del Trenino di Babbo Natale, molto apprezzato da bambini e adulti. Musica, balli e divertimento hanno reso la serata una notte da ricordare.

La tutela delle tradizioni e del patrimonio immateriale

Si riparte dunque con la tutela delle tradizioni e del patrimonio immateriale del territorio.

L’evento culturale “La Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali” si terrà sabato 17 gennaio 2026 alle ore 10:30, presso l’Aula Magna della Scuola Media Don Bosco a Pellaro (RC).

La Giornata è stata istituita dall’Unione Nazionale delle Pro Loco (UNPLI) nel 2013, con il preciso intento di sensibilizzare istituzioni e comunità locali alla tutela e valorizzazione di questi patrimoni culturali, promuovendo attività dedicate ai dialetti e alle lingue locali.

Si tratta di un appuntamento consolidato e atteso, contraddistinto da una rassegna di iniziative che coinvolge l’intera penisola, idealmente unita dall’attività delle Pro Loco aderenti all’UNPLI e di tutte le realtà impegnate nella valorizzazione del patrimonio linguistico italiano.

Inoltre, tutti gli appassionati di dialetti e lingue locali sono invitati a partecipare anche sui social, scrivendo nel proprio dialetto e utilizzando gli hashtag ufficiali:

#giornatadeldialetto

#dilloindialetto

Il programma dell’evento e gli ospiti

Il convegno prevede la partecipazione dei ragazzi dell’I.C. Cassiodoro-Don Bosco, che declameranno poesie in dialetto calabrese. Interverranno inoltre:

la dirigente scolastica , dottoressa Eva Nicolò;

, dottoressa Eva Nicolò; la presidente della Pro Loco , Concetta Romeo , che presenterà gli ospiti: Nicola Oriente Claudia Pugliese Pino Vilasi

, , che presenterà gli ospiti:

Tre poeti che declameranno poesie, racconti, aneddoti e proverbi in dialetto calabrese.

Sarà presente anche il professore Carmelo Giuseppe Nucera, presidente del Circolo Culturale Apodiafazzi della Calabria Greca, che interverrà sul tema della tutela delle minoranze linguistiche, insieme ai responsabili degli sportelli linguistici della Città Metropolitana di:

Bova

Condofuri

Melito Porto Salvo

Reggio Calabria

Un omaggio alla memoria di Natale Cutrupi

L’evento, per il secondo anno consecutivo, sarà dedicato alla memoria del socio e noto scrittore e poeta reggino Natale Cutrupi, che negli anni precedenti alla sua scomparsa è stato sempre presente alla manifestazione con le sue poesie, la sua simpatia e il suo modo unico di coinvolgere i ragazzi, raccontando la storia della sua terra in dialetto reggino.

La giornata si concluderà con la musica di tamburello e organetto, a cura dei ragazzi della scuola media.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

