Bergamotto e fiori per educare alla bellezza: successo per ‘Pellaro in fiore’

Si è conclusa con grande entusiasmo il 30 aprile 2025, presso l’IC Cassiodoro Don Bosco, plesso Don Bosco di Pellaro (RC), la Seconda Edizione dell’iniziativa “Pellaro in Fiore”, promossa dall’Associazione Culturale Melany Art – L’Oasi Creativa.

Un evento che ha voluto rinnovare il messaggio “Pellaro vuole rifiorire”, come simbolo di senso di appartenenza, identità, comunità e aggregazione: un’iniziativa che parte dal territorio per il territorio, coinvolgendo famiglie e scuola.

Gli allievi come fiori da curare: il valore educativo del progetto

La primavera, stagione di rinascita e di colori, è diventata il pretesto per un messaggio educativo profondo: gli allievi sono stati identificati come “fiori del territorio”, da curare e accompagnare nel loro cammino di crescita, fatto di valori, responsabilità e conoscenza.

L’edizione 2025 ha scelto come simbolo il Bergamotto, l’“Unicità del Bergamotto”, agrume tipico e prezioso del territorio reggino. La sua unicità è stata accostata all’unicità di ogni studente.

Il progetto “Siamo come il Bergamotto”: identità, talento e sogni

All’interno delle classi, guidati dai docenti, i ragazzi hanno intrapreso un percorso formativo sul Bergamotto: ne hanno studiato le proprietà, gli usi, le leggende e le curiosità, realizzando poesie, filmati, opere d’arte e cartellonistica.

Attraverso il progetto “Siamo come il Bergamotto”, ogni studente ha compiuto un percorso personale di esplorazione del proprio io: fragilità, pregi, talenti, passioni, sogni e obiettivi personali, riscoprendosi Raro e Unico proprio come l’agrume simbolo di Reggio Calabria.

Partecipazione attiva di alunni e docenti

Numerosi gli allievi coinvolti nei vari plessi dell’Istituto, tra cui:

1° D: Bugadze Nina, Cortese Arianna, Malara Alyson, Zumbo Noemi

2° D: Bellomare Andrea, Infortuna Gabriel, Romanò Giulia, Sciarrone Asia, Surace Dario

1° F: Ieracitano Mirko, Chinnì Carlotta, Piccolo Ilenia, Talia Vincenzo

2° F: Altomonte Giulia, Chinnì Elena, Romeo David, Vazzana Giuseppe, Verduci Domenico

Coordinatori del progetto: Laura Pensabene, Valentina Santisi, Patrizia Spanti

Docenti a supporto: Maria Laura Ciucciù, Agostino Fagà (realizzazione opere d’arte con la 2° D)

Referente del progetto: Marilena Tedesco

Simboli e doni: l’Alberello di Bergamotto e i Cuori Fioriti

A conclusione dell’iniziativa, l’Associazione Melany Art ha donato all’IC Cassiodoro Don Bosco un Alberello di Bergamotto come simbolo di unicità. L’albero è stato piantumato nel cortile del plesso, arricchendone lo spazio verde.

Ad ogni plesso dell’istituto e ad ogni allievo partecipante sono stati consegnati “Cuori Fioriti”: cuori realizzati in carta riciclata contenenti semi di fiori da piantare, simbolo green di amore verso il creato e la natura, per far rifiorire Pellaro a “macchia d’olio”.

Esposizioni artistiche e poesia: la bellezza come forma educativa

L’evento si è arricchito di un’esposizione artistica curata dalla maestra d’arte Foti Maddalena Melania, fondatrice dell’Associazione, che ha proposto opere realizzate in argilla, materiali riciclati, decorazioni su vetro, legno, stoffa, tele, uncinetto, punto croce, tutte ispirate ai fiori e al bergamotto.

Ha preso parte anche la poetessa pellarese Francesca Tavani, madrina dell’iniziativa, che ha donato la sua arte con poesie lette al pubblico: “L’Essenza Preziosa”, “L’Amore di Calabria tanto Amata” e “Brillar di Luce Propria”, accolte da applausi sinceri e sentiti.

Ringraziamenti e conclusione dell’evento

La presidente dell’associazione, Teresa Pavone, ha espresso entusiasmo per la riuscita dell’iniziativa, ringraziando:

la Dirigente Scolastica Eva Nicolò, «sempre attenta alla crescita culturale degli allievi»

la referente del progetto Marilena Tedesco

i docenti e i responsabili di plesso

il personale non docente

le famiglie

la maestra d’arte e la poetessa madrina

tutti i soci dell’associazione Melany Art

«Germogli che ogni anno sono principio, segno di seme e poi di frutto, hanno odore, colore e forma differente che continueranno ad essere… sarò Fiore, sarò Bergamotto… tutto è semplice. Gli alberi e i fiori felici di esistere. Guardare alla Vita con Ottimismo, non è sempre facile, i fiori e gli alberi c’insegnano ogni giorno che tutto è possibile», ha concluso la presidente.