Tragedia a Punta Pellaro: perde la vita un 77enne, accertato il decesso per annegamento

Intervento del 118 e della Guardia Costiera che hanno tentato di recuperare il malcapitato, ma non c'era più niente da fare

Nella mattina del 2 ottobre 2025, presso la Sala operativa della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria perveniva una segnalazione relativa a una barca capovolta con una persona in acqua, a circa 20 metri dalla riva, in località Pellaro, nel comune di Reggio Calabria.

Immediatamente veniva allertato il personale del 118 e disposto l’intervento della Motovedetta S.A.R. CP 801.

Il segnalante, dopo aver avvisato i soccorsi, ha tentato di recuperare il malcapitato portandolo sulla battigia, constatando però che lo stesso era privo di coscienza e presumibilmente già deceduto.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto è giunto il personale sanitario che non ha potuto far altro che accertare il decesso della persona, avvenuto per presunto annegamento con conseguente arresto cardiocircolatorio.

La salma, su disposizione del magistrato di turno, è stata consegnata ai familiari.

La dinamica della tragedia

Il malcapitato, classe ’48, si trovava da solo a bordo di un natante, presumibilmente per una battuta di pesca alle prime luci del mattino, quando l’imbarcazione, probabilmente a causa del maltempo, si è ribaltata, facendolo annegare.

L’appello della Guardia Costiera

La Guardia Costiera raccomanda a tutti i fruitori del mare di controllare sempre le previsioni e le condizioni meteo-marine prima di ogni uscita in mare, al fine di scongiurare rischi per la propria incolumità e a salvaguardia della vita umana.