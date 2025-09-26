Penalizzazione Trapani: Antonini una furia, dopo il ricorso bocciato dal Coni. Le dichiarazioni

Ci ha provato anche attraverso il Collegio di Garanzia del Coni il presidente del Trapani Antonini, ma il -8 rimane, perchè il ricorso è stato rigettato. Una decisione che ha scatenato la rabbia del patron granata: “APPENA ARRIVATO IL DISPOSITO con cui il Collegio ha respinto il ricorso presentato dai nostri legali. PER ME UNA DECISIONE ASSURDA. Ma c’è una cosa che ho saputo ora e che mi ha SCONVOLTO. Se leggete questo documento, le firme sono del Presidente BRANCA E MAIETTA. Voi direte, chi sono? Semplice, gli stessi che avevano rigettato il ricorso della Trapani Shark. Non so se ci rendiamo conto. Io sono andato al CONI per avere giustizia e vengo giudicato SEMPRE dalle stesse persone che mi avevano giudicato precedentemente! Una roba MADE IN ITALY. Vedremo se possibile andare al TAR, lo capiremo consultandoci con i nostri legali. Mi viene il dubbio che avevamo molto da dire e fare, altrimenti perché non assicurare un giudizio equo? C’era paura che poi avremmo ribaltato anche la sentenza della Shark ? Ai posteri l’ardua sentenza”.

Poi il commento sotto il post: “Dopo questa sentenza viene VERAMENTE voglia di abbandonare lo Sport Italiano. Investire e vedere questo è inaccettabile”.