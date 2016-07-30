A Pentedattilo la presentazione di ‘E’ un mondo difficile’

Lo splendido scenario di Pentedattilo, caratteristico borgo dalla forma a cinque dita, si appresta ad accogliere la presentazione del libro “É un mondo difficile” di Francesco Iriti.

Oggi, 30 Luglio, alle ore 19.00 l’autore discuterà della sua opera pubblicata su Amazon sia in formato cartaceo che e-book. L’evento, organizzato dall’associazione “Pro Pentedattilo Onlus”, sarà moderato da Giuseppe Toscano

Una storia ambientata in Calabria tra amori, addii, difficoltá, mancanza di lavoro quella che si dipana lungo le 166 pagine del libro. Un lungo viaggio quello del protagonista Cisko, sia fisico ma soprattutto interiore, iniziato molti anni prima, che l’aveva portato a lasciare il suo paese, nel profondo Sud Italia, per cercare futuro al Nord. Riuscirà nell’impresa?

«Ho scelto Pentedattilo come prima tappa – ha dichiarato Francesco Iriti – perché da sempre sono affascinato dalla bellezza di questo luogo dalla forma a cinque dita. Dopo alcune presentazioni sul web, in particolare su Facebook, era arrivato il momento di parlare del mio libro anche nella mia terra».